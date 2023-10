Serie B – DelFes Avellino, buona la prima con Fiorenzuola al Del Mauro

La DelFes Avellino bagna con vittoria il proprio esordio nel campionato di Serie B Nazionale 2023/2024, battendo tra le mura amiche del PalaDelMauro le coriacee Fiorenzuola Bees col punteggio finale di 80-73. Gara molto gradevole dal punto di vista dell’intensità di gioco, che ha vissuto, di fatto, quasi sempre sui binari dell’equilibrio, con la DelFes che ha tentato più volte di scappar via, subendo sistematicamente la rimonta degli ospiti. Soltanto nel finale, trascinata da un ottimo Miha Vasl (MVP con 22 punti e 7 rimbalzi), la formazione biancoverde ha chiuso la partita, contro una Fiorenzuola che ha ben figurato grazie ai punti di Ricci (top scorer ospite con 20 punti), Preti (13), Sabic e Venturoli (12 ciascuno). Tra i ragazzi di coach Crosariol da registrare anche le buone prove di Santucci (13) e Burini (12), senza dimenticare la sostanza sotto canestro di Nikolic (8 punti e 9 rimbalzi).

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Santucci, Nilolic, Bortolin

Bees: Giacchè, Voltolini, Sabic, Ricci, Preti

PRIMO TEMPO – L’avvio di gara è decisamente frizzante, con Voltolini e Preti subito a segno dalla lunga distanza, ai quali rispondono Santucci, Burini e Vasl per la DelFes, che al 3’ conduce 11-8. Ricci di fa trovare pronto sotto canestro, ma dall’altra parte non si fermano i padroni di casa, che, grazie ai canestri di Bortolin e Burini, provano a dare una prima spallata al match: coach Dalmonte è già costretto a richiedere timeout sul 17-11 del 6’. Dopo il primo minuto di sospensione la musica non cambia, anzi, Fiorenzuola non riesce a contenere Nikolic e Vasl, che consegnano ad Avellino la doppia di vantaggio all’8’, nonostante la tripla di Voltolini (24-14). La reazione ospite arriva sul finire di periodo: sono Preti e Venturoli, infatti, con due conclusioni pesanti, a riportare in gara le Bees, che vanno alla prima pausa sotto di sei lunghezze, dopo un bel canestro di Caridá per gli irpini (26-20). Arriva, ad inizio di secondo periodo, qualche errore di troppo da parte della DelFes, che permette alla formazione ospite di tornare a -2 al 12’, grazie ai canestri di Bottioni e Ricci (26-24). Dopo il -1 firmato da un libero di Ricci, Avellino si scuote e ritrova la via del canestro con un gioco da tre punti del proprio pivot Bertolin, che la riporta sul +4 al 15’ (29-25); la gara in questa fase perde un po’ dell’intensità che aveva caratterizzato il primo quarto: entrambe le difese salgono di tono, costringendo gli attacchi a diverse palle perse, con il distacco che al 18’ rimane pressoché invariato (35-30). Giunta infila il secondo 2+1 per la DelFes, ma dall’altra parte risponde presente Fiorenzuola, che, trascinata dai punti di Preti e Sabic, torna a -1 a pochi secondi della sirena che decreta la fine della prima metà di gioco (38-37).

SECONDO TEMPO – Dopo il canestro del sorpasso ospite griffato da Ricci, è Vasl con cinque punti in fila a riportare in vantaggio la DelFes, che al 22’ conduce 45-41. Continua a far male lo sloveno della formazione biancoverde, ma le Bees ribattono colpo su colpo e grazie alle triple di Voltolini e Sabic trovano il pareggio al 25’ sul 53-53. Carenza, con la sua prima bomba personale, ed un bel canestro di Giunta riportano Avellino a +5, ma dall’altra parte e Preti a firmare la risposta ospite, per il 60-57 del 28’; sul finire di terzo quarto, le difese si fanno preferire alle azioni offensive: si registra soltanto un layup a segno da parte di Nikolic, che fissa il punteggio sul 63-59 al 30’. In avvio di ultimo quarto, le proteste di Nikolic comportano un fallo tecnico a favore di Fiorenzuola, ma Avellino non si scompone e, trascinata da un super Vasl, tocca nuovamente otto lunghezze di vantaggio al 32’, costringendo gli ospiti al timeout (68-60). Voltolini tiene in gara le Bees da oltre l’arco, la DelFes risponde con due liberi di Santucci, per il nuovo +6 al 35’ (71-65). Un bel canestro in allontanamento di Ricci riporta a -3 la formazione emiliana, ma quella irpina tiene botta ed il solito Vasl, coadiuvato dalla sostanza di Santucci, ricaccia indietro l’avversario: al 38’ è 77-70. Di fatto, sono i punti che chiudono la gara, con la DelFes che controlla senza troppi affanni gli ultimi disperati tentativi di rimonta ospiti, che si arrendono con il punteggio finale di 80-73.

DelFes Avellino – Fiorenzuola Bees 80-73

Parziali: 26-20; 38-37; 63-59

AVELLINO: Schiavone n.e., Spagnuolo n.e., Venga, Caridà 2, Burini 12, Giunta 6, Santucci 13, Vasl 22, Verazzo 3, Carenza 5, Bortolin 9, Nikolic 8. Coach: Crosariol.

FIORENZUOLA: Ricci 20, Venturoli 12, Bottioni 4, Re 2, Voltolini 10, Giacchè, Preti 13, Bettiolo, Serigne n.e., Sabic 12. Coach: Dalmonte.