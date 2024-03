Serie B – DelFes Avellino corsara sul campo di Brianza Casa Basket

Primo quarto che viaggia sull’onda dell’equilibrio per tutti i dieci minuti di gioco,

con ritmi alti fin dai primi possessi, poche interruzioni e per la Lissone Interni

ottime percentuali dal campo, soprattutto dalla lunga distanza: 23-19 il

punteggio al primo mini riposo.

Nella seconda frazione la partita viene spezzata maggiormente dai fischi

arbitrali, Avellino vede le proprie rotazioni accorciarsi per problemi di falli,

Brianza ne approfitta e con la tripla di Galassi trova il +7 sul 39-32. Gli ultimi tre

minuti di primo tempo sono favorevoli ai brianzoli, che provano a scappare

prima dell’intervallo lungo e a portare tutta l’inerzia della partita dalla propria

parte: 48-38 con la tripla di Nonkovic allo scadere recita il tabellone dopo venti

minuti a Bernareggio. Primi due quarti solidi da parte di BCB che offensivamente

trova un’ottima circolazione sia con la palla che nei movimenti senza palla.

Al rientro dagli spogliatoi la Del Fes ha un’altra energia e aggressività rispetto al

primo tempo, muove meglio il pallone nel proprio attacco e trova diversi

interpreti che la aiutano azione dopo azione a tornare sempre più a contatto:

61-59 a fine terzo quarto e tutto da rifare per la Lissone Interni.

Avellino trova il vantaggio nei primi secondi dell’ultima frazione con il gioco da

tre punti di Chinellato, rimasto in panchina a lungo a causa di falli, e da quel

momento sposta completamente l’inerzia del match dalla propria parte,

toccando anche il +6 a cinque dalla sirena finale. Brianza non è piu’ fluida in

attacco come ad inizio partita e spesso si infrange sull’intensità difensiva ospite.

Negli ultimi minuti la compagine campana è più lucida mentalmente e, grazie a

canestri importanti di Vašl e Chinellato, allunga nel punteggio e chiude

definitivamente i conti mettendo tre possessi di divario fra sé e Brianza ad un

minuto dalla fine: il punteggio finale recita 78-85 Avellino, che sale così a quota

32 punti in classifica, superando la Lissone Interni e ribaltando anche la

differenza canestri in ottica doppio confronto.

BCB domenica prossima sarà ospite della capolista Pielle Livorno, prima di

tornare al PalaFacchetti per il derby contro Desio.

Lissone Interni Brianza Casa Basket – Del Fes Avellino 78-85 (23-19, 25-19, 13-21, 17-26)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Augustin Caffaro 15 (5/8, 0/3), Matteo Galassi 14 (2/6, 3/7), Tommaso Lanzi 11 (0/1, 3/6), Andrea Loro 8 (0/2, 2/3), Luca Fabiani 8 (0/0, 0/0), Umberto Stazzonelli 7 (2/4, 1/1), Nikola Nonkovic 7 (1/2, 1/5), Leonardo Valesin 6 (1/4, 1/4), Alessandro Ceparano 2 (1/2, 0/2), Luca Baroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 28 – Rimbalzi: 21 6 + 15 (Augustin Caffaro 7) – Assist: 17 (Matteo Galassi 6)

Del Fes Avellino: Miha VaŠl 20 (1/3, 5/11), Armando Verazzo 16 (5/8, 2/4), Riccardo Chinellato 14 (3/6, 0/1), Lucas Fresno 11 (3/5, 0/2), Matias Bortolin 8 (3/3, 0/1), Aleksa Nikolic 8 (3/5, 0/0), Giovanni Carenza 4 (2/4, 0/2), Federico Burini 2 (1/1, 0/1), Simone Giunta 2 (1/1, 0/0), Pasquale Agosto 0 (0/0, 0/0), Lorenzo alfonso De angelis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Aleksa Nikolic 8) – Assist: 18 (Miha VaŠl 7)



Ufficio stampa BCB