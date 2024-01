Serie B – Desio “bombarda” una Caserta a un passo dal baratro

L’ultima uscita stagionale al Pala Jacazzi di Aversa prime del ritorno a Caserta per la Juvecaserta 2021 coincide con l’ennesima sconfitta subita da parte di una squadra forte come Desio

LA CRONACA – Desio entra nella partita molto bene grazie a un indemoniato Valsecchi che prova fin da subito a fare male a Caserta. Coach Dell’Imperio, dopo un parziale di 6-0 che porta gli avversari avanti di sei punti sul 14-8, chiede un immediato timeout che non sortisce subito gli effetti desiderati. A penalizzare i bianconeri in questa fase è una tenuta difensiva davvero deficitaria che permette a Desi di conquistare la doppia cifra di vantaggio e difenderla nonostante il tentativo di Lucas di dare una scossa ai suoi. Al primo mini intervallo gli ospiti conducono per 27-16.Al rientro in campo la Paperdi prova a mettere in campo un altro livello di intensità e, infatti, arriva in maniera relativamente facile un parziale di 5-0 che vale il -6 (27-21) e spinge la panchina avversaria al timeout. Baldini interrompe il parziale casertano e ridà ossigeno alla sua squadra. In questa fase è ancora Lucas a dare all’attacco bianconero una qualche forma di imprevedibilità. Desio ritrova la doppia cifra di vantaggio e addirittura aggiusta il suo massimo vantaggio trovando il +14 (44-30) ma, in una maniera o nell’altra, la Juve riesce a finire la prima metà di gara sotto solamente di otto lunghezze sul 46-38 in favore di Desio.Come spesso accaduto nel corso di questa sventurata stagione per i colori bianconeri, il rientro in campo dopo l’intervallo lungo è estremamente traumatico con la formazione avversaria che prova l’ennesima fuga trovando il +15 sul 57-42. La capacità di reazione di Caserta in questa fase è davvero molto bassa e così Desio, continuando a tirare molto bene dall’arco, chiude il terzo quarto di gioco in vantaggio per 65-53.Le residue speranze di rientro della Paperdi si infrangono contro il bombardamento di Desio che da tre punti è davvero micidiale. Il garbage time finale ad altro non serve che a fissare il punteggio finale sul 82-71 in favore di Desio.

Paperdi Caserta – Rimadesio Desio 71-82 (16-27, 22-19, 15-19, 18-17)

Paperdi Caserta: Diego jordan Lucas 20 (5/10, 3/5), Denis Alibegovic 13 (2/8, 3/6), Fatih Mehmedoviq 12 (3/6, 0/0), Donato Vitale 9 (2/4, 1/4), Damir Hadzic 7 (2/4, 1/4), Dino Butorac 6 (0/0, 2/5), Biagio Sergio 4 (1/2, 0/2), Paolo Paci 0 (0/2, 0/0), Davide Mastroianni 0 (0/1, 0/2), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0), Giovanni Pani 0 (0/0, 0/0), Riccardo Vaccaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Fatih Mehmedoviq, Biagio Sergio 5) – Assist: 12 (Paolo Paci 4)

Rimadesio Desio: Giacomo Baldini 20 (4/5, 4/4), Simone Valsecchi 18 (1/2, 4/6), Gabriele Giarelli 11 (4/8, 1/2), Simone Caglio 9 (0/0, 3/5), Carlo Fumagalli 8 (3/4, 0/0), Giacomo Maspero 6 (0/0, 2/3), Andrea Mazzoleni 6 (1/3, 1/2), Matteo Tornari 4 (0/1, 1/2), Ricards Klanskis 0 (0/2, 0/1), Stefano Elli 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 32 2 + 30 (Giacomo Maspero 7) – Assist: 17 (Gabriele Giarelli 5)