SERIE B – Destiny Agbamu firma con Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Destiny Agbamu, ala forte nigeriana di formazione italiana di 203 cm, per la stagione 2022/2023.

Classe 2003 e nativo Warri (Nigeria), Destiny Agbamu muove i primi passi nella palla a spicchi presso all’età di tredici anni in Italia presso la Stella Azzurra, storica società capitolina e fucina di talenti, con cui, nella stagione 2016/2017, disputa i campionati Under 14 ed Under 15 mettendo in bacheca due Scudetti e condividendo tali successi con Matteo Spagnolo, uno dei prospetti maggiormente talentuosi e promettenti della pallacanestro italiana. L’annata successiva si trasferisce nel settore giovanile dell’Orange Basket Bassano, dove ha l’opportunità di proseguire il percorso di maturazione cestistica, impegnato con le formazioni Under 15 Eccellenza ed Under 16 Eccellenza, con cui ottiene in entrambi i casi l’accesso alle Finali Nazionali. A partire dalla stagione 2018/2019 è aggregato al roster della Prima Squadra (Serie C Gold) mettendo a tabellino 7.5 punti di media a partita. Concluso un eccellente percorso a livello giovanile, viene inserito in pianta stabile nel roster della Prima Squadra (Serie C Gold), producendo 10.5 punti di media a partita. Durante la scorsa estate accetta la proposta della Vanoli Cremona (Serie A), società che, con coach Paolo Galbiati in panchina, punta su cestisti giovani. Destiny Agbamu viene chiamato all’ombra del Torrazzo per ricoprire il ruolo di terzo lungo, in uscita dalla panchina maturando 7.2 minuti di utilizzo medio.

Marco Calvani, coach dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma di Destiny Agbamu: «Con Destiny Agbamu abbiamo firmato un giocatore che si inserisce e completa il reparto dei lunghi insieme a Nicolas Alessandrini ed a Riziero Ponziani. Siamo molto contenti di aver trovato un accordo con lui, perché ha tutte le qualità necessarie per permettere alla squadra di gestire le diverse situazioni tecniche e tattiche. Così come farò con tutti i giocatori, mi confronterò con lui. Sarò deciso nel fargli capire che è giunto un momento della sua carriera in cui deve fare un salto a livello qualitativo. La prossima stagione è per lui importante, in quanto dovrà comprendere sotto quali aspetti migliorare e crescere se vuole affermarsi ad alti livelli in Italia ed in Europa».

Queste le parole di Destiny Agbamu, dopo la fresca firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Voglio innanzitutto salutare i tifosi di Orzinuovi. Non vedo l’ora di entrare a far parte di questo importante progetto assieme a voi e di conoscere i miei compagni e lo staff tecnico. Sono pronto a dare il mio contributo, impegnandomi per il bene della squadra e per me stesso. Let’s get get started!».

