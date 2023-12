Serie B – Difesa granitica quando conta: Roseto batte San Vendemiano e si riprende il 2°posto

LIOFILCHEM ROSETO – RUCKER SAN VENDEMIANO 78-67 (18-18; 18-21; 19-14; 23-14)

ROSETO: Durante n.e, Fabris n.e, Maiga 9, Poletti 20, Dervishi n.e, Mastrototaro n.e, Donadoni 9, Guaiana 7, Mantzaris n.e, Klyuchnyk 14, Santiangeli 10. Coach Franco Gramenzi

SAN VENDEMIANO: Zacchigna 6, Chiumenti 9, Ragazzini n.e, Oxilia 7, Gluditis 9, Vettori n.e, Di Emidio 11, Perin 9, Gatti 8, Cacace 5, Calbini 3. Coach Michele Carrea

Tiri da due Roseto 19/27, San Vendemiano 12/43. Tiri da tre 8/28, 11/33. Tiri liberi 16/22, 10/13. Rimbalzi 44 (35+9), 39 (21+18)

Priva di Mantzaris e Tamani, la Liofilchem Roseto viene presa per mano da Poletti e batte 78-67 la Rucker San Vendemiano, riscattando la sconfitta di San Severo e riprendendo al secondo posto proprio i pugliesi ed i veneti sconfitti oggi.

Da segnalare anche l’ottima prova del giovane Maiga ed il black-out offensivo ospite nella seconda parte di gara, complice l’ottima difesa biancazzurra.

I padroni di casa devono fare a meno di Tamani e di Mantzaris (in panchina per onor di firma), mentre sono regolarmente in campo Durante e Poletti. Premiato prima della palla a due il grande ex Edoardo Di Emidio, rosetano doc e recordman di presenze con la canotta della Pallacanestro Roseto (società nata nell’estate 2020).

Grande avvio della Liofilchem, subito a segno con Klyuchnyk, Poletti e Durante. Primi punti ospiti con Oxilia dopo circa 2’, ma si tratta di un fuoco di paglia perché persistono le difficoltà soprattutto offensive degli ospiti; così dopo il 10-2 realizzato da Poletti, Carrea chiama time-out.

Roseto +9 con la tripla di Durante, alla quale risponde immediatamente Di Emidio: 13-7 al 5’. Gli ospiti però si riaffacciano sul -1 e questa è Gramenzi ad arrestare il gioco per un minuto. Perin da tre firma il 14-15, che rappresenta il primo vantaggio ospite. I toscani si portano anche avanti di tre prima di un’altra conclusione dalla lunga distanza che decreta la parità sul 18-18 al 10’.

Dopo un’altra tripla di Perin ed un paio di palle perse da parte dei locali, il pubblico inizia a rumoreggiare ma ci pensa Santiangeli a riportare la calma ed il punteggio pari. Roseto rimette la testa avanti con un 2+1 di Donadoni ma il vantaggio dura un’inerzia perché Perin colpisce ancora da oltre l’arco.

26-29 al 15’. Ben undici rimbalzi offensivi per gli ospiti in appena 16’, il che garantisce ad Oxilia e compagni troppi extra possessi. Le bombe di Cacace e Zacchigna garantiscono a San Vendemiano il primo vero allungo sul 28-35 a 3’ dall’intervallo. La Liofilchem prova a riavvicinarci ma al rientro negli spogliatoi, nonostante il canestro di Klyuchnyk ad un paio di secondi dallo scadere, sono gli ospiti a condurre 36-39.

I primi tre punti di Guaiana regalano la nuova parità a Roseto un minuto dopo la ripresa del gioco. Il sorpasso invece lo sigla, dopo il sigillo di Oxilia, sempre dalla lunga distanza Poletti. Klyuchnyk schiaccia il 46-41 che costringe Carrea al time-out al 23’. Gatti ripaga tempestivamente il suo coach con una tripla. 48-44 il parziale al 25’. La doppia fiammata Di Emidio-Gluditis riportano avanti gli ospiti ma i biancazzurri cacciano ancora la freccia con il quinto punto di Santiangeli. Continua a regnare l’equilibrio anche in chiusura di frazione ed il risultato alla fine del terzo quarto vede la Liofilchem avanti 55-53.

Donadoni prima sigla il +4 e poi manca il bersaglio da tre. Allo scoccare del 32’ è Santiangeli a colpire da tre per il 60-53. San Vendemiano non segna più e con una grande iniziativa di prepotenza sotto le plance Klyuchnyk confeziona un 2+1 che vale il +10 per la Liofilchem a 6’30” dalla fine. Arriva il primo punto della frazione per la Rucker: lo realizza Oxilia che nell’altra metà campo va poi a commettere il suo quinto fallo, oltre a concedere due tiri dalla lunetta a Maiga che si rivela glaciale. 65-54 al 35’ e possesso per la Liofilchem, poi sprecato da Poletti. Gluditis va in slalom e sigla i primi punti dal campo per gli ospiti nell’ultimo periodo: peccato per i ragazzi di Carrea che a parti inverse va a segno Maiga. San Vendemiano, salvo qualche sporadica giocata individuale, continua a fare conclusione ed il divario si estende. Roseto +14 al 38’ nonostante uno 0/2 di Santiangeli dalla lunetta. La gara però è ampiamente chiusa e alla fine la Liofilchem trionfa 78-67.