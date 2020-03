Serie B – Domenica 8 Marzo il recupero Palestrina-Stella Azzurra

A fronte della disponibilità dell’impianto per recuperare il turno di campionato non disputato domenica 1 marzo, comunichiamo che l’attività agonistica della Serie B riprenderà domenica 8 con la calendarizzazione del turno rinviato, pertanto al PalaIaia alle ore 18:00 sarà previsto l’incontro tra Citysightseeing Palestrina e Stella Azzurra Roma. Tutte le gare della categoria che dovessero riscontrare problematiche saranno invece recuperate in un successivo turno infrasettimanale. Rimane al momento confermato il calendario che domenica 15 marzo prevede invece la trasferta degli arancio verdi in casa dei Lions Bisceglie.

In altro comunicato verrà definito il programma per la Coppa Italia che sarebbe dovuta avvenire in questo weekend.

–

Area Comunicazione

S.S.D. Pallacanestro Palestrina arl