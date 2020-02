Serie B – Due giocatori di Giulianova aggrediti fuori da un locale

Vogliamo portare alla pubblica attenzione un grave episodio di violenza, accaduto nella nottata tra domenica e lunedì scorso all’uscita da una nota discoteca di Mosciano Sant’Angelo (TE), che ha visto coinvolti incolpevoli alcuni giocatori del Giulianova Basket 85.

I nostri giocatori, due in particolare modo, sono stati immotivatamente colpiti da alcuni sconosciuti che deliberatamente e con inaudita violenza hanno aggredito i malcapitati atleti. Gravi le lesioni riportate. Marcello Piccoli ha riportato un trauma cranico minore ed escoriazioni varie, Raphael Chiti un trauma facciale con frattura dell’osso mandibolare e necessità di intervenire chirurgicamente. Gli autori della violenza sono poi scappati senza lasciare traccia. Da quanto appreso si tratterebbe di personaggi ben noti alle forze dell’ordine.

La società Giulianova Basket 85 nel condannare il deprecabile gesto non può non osservare la preoccupante evoluzione della criminalità locale che in una cittadina turismo centrica come Giulianova deve strenuamente combattersi.

Certi della ineccepibile condotta morale dei suoi ragazzi il Giulianova Basket 85, oltre a supportare in ogni modo possibile i suoi giocatori, augura a Raphael e Marcello una pronta guarigione oltre che di rivederli quanto prima calcare nuovamente i campi da gioco.

–

Uff stampa Giulianova basket 85