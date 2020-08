Serie B – Ecco la SSDrl CJ Basket Taranto

Chiamatelo anche CJ Basket Taranto. Logo rinnovato come pure la denominazione sociale ma il cuore rossoblu di sempre per il Cus Jonico che per restare al passo coi tempi, per restare competitivo ed alzare l’asticella, in vista del ritorno in serie B, che verrà ratificato ufficialmente nelle prossime ore con i vari consigli di FIP e LNP, ha deciso di darsi un nuovo ordinamento societario.

Nei giorni scorsi dunque si è costituita la CJ Basket Taranto SSDrl (Società Sportiva Dilettantistica a responsabili limitata) in cui si è trasformato l’Asd Cus Jonico Basket Taranto (Associazione Sportiva Dilettantistica) che ha accompagnato per oltre quaranta anni di storia quella che è diventata da oltre un decennio la massima espressione della pallacanestro tarantina.

Il presidente resta Sergio Cosenza che mantiene la sua carica in qualità di numero uno dell’assemblea dei soci. Tocca a lui spiegare in materia tecnica il cambiamento: “La scelta di optare per la SSD piuttosto che all’associazione attiene alla necessità di effettuare rilevanti investimenti nella struttura organizzativa in termini di beni materiali nonché di limitare la responsabilità di coloro che investono e promuovono l’attività conservando il potere di controllo sulle decisioni dell’organo volitivo, l’Assemblea dei soci”.

Un CJ con lo sguardo rivolto al futuro ma la consapevolezza di sempre della sua storia: “Il cambiamento, o la trasformazione come la si vuole vedere, – continua Cosenza che avrà in Roberto Conversano il vice presidente – è stata resa necessaria innanzitutto per una ragione sportiva e burocratica dal momento che per giocare nelle serie nazionali è necessario essere una srl. Al di là di questo però era necessario avere una struttura sociale diversa per poter elevare i nostri obiettivi, le nostre aspirazioni ed essere al tempo stesso più spendibili a livello di marketing e sponsor. Di certo non cambia lo spirito, l’entusiasmo e la voglia di fare pallacanestro che ha segnato i quasi 50 anni della nostra storia”. Di pari passo con il cambio di denominazione c’è anche un nuovo logo: le due lettere C e J, una rossa e l’altra blu, identità con i colori della città di Taranto e che riprendono il font delle franchigie di basket americane. Un brand moderno e accattivante in linea con quella che è la voglia di far bene del CJ nel prossimo campionato. A proposito impossibile chiedere al presidente Cosenza un giudizio sul mercato fin qui condotto Vito Appeso: “Ci siamo mossi in anticipo e abbiamo fatto un buon mercato. Nei prossimi giorni siamo ottimisti di poter firmare anche i giovani under che completeranno il roster a disposizione di coach Olive. Siamo soddisfatti, siamo ambiziosi il giusto e non vediamo l’ora di poter sapere gironi, calendari e soprattutto date perché il basket giocato manca a tutti”.

Luca Fusco, responsabile comunicazione CJ Basket Taranto