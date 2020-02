Serie B – Emergenza CoronaVirus: la prima partita rinviata è Bakery – Jesi

L’emergenza coronavirus ha colpito le zone del lodigiano nelle città di Codogno e Casalpusterlengo, con la prefettura che a causa delle contiguità territoriali con i centri lombardi ha deciso di sospendere tutte le attività sportive previste sul territorio provinciale piacentino, di qualunque disciplina e di tutte le categorie.

Di conseguenza la Bakery Piacenza non scenderà in campo nella partita contro Jesi prevista per sabato sera alle ore 21:00

Ufficio stampa Bakery Piacenza