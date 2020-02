Serie B – Emergenza coronavirus: rinviate Vicenza – Lecco e Ozzano – Faenza

Prosegue lo stop dei campionati della Lega Nazionale Pallacanestro: in Lombardia e in Veneto infatti tutte le manifestazioni sportive saranno sospese nell’arco di questa settimana. Niente

Tramarossa Vicenza – Gimar Lecco, partita prevista per domenica 1 marzo e niente partite per le giovanili, che hanno anche sospeso gli allenamenti fino a mercoledì. La prima squadra invece

attende il consiglio comunale straordinario convocato nel pomeriggio, e il conseguente consiglio direttivo di stasera, per decidere sul da farsi e capire se in questi giorni si allenerà.

Inoltre, in relazione a quanto comunicato dal Settore Agonistico della Fip ed in seguito ai provvedimenti emanati dalla Regione Emilia Romagna, la partita tra Sinermatic Ozzano e Rekico Raggisolaris Faenza in programma sabato 29 febbraio alle 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi.

FONTE: Gli uffici stampa