Serie B – Emmanuel Adeola aggregato a Herons Montecatini

MTVB Herons Basket comunica che l’atleta nigeriano di formazione italiana Emmanuel Andeola, ala del 2004, 200 cm di altezza, è da oggi in prova agli ordini di coach Federico Barsotti. Andeola sosterrà allenamenti e partite amichevoli, compreso le gare di Supercoppa LNP, prevedendo il regolamento della competizione di schierare anche atleti in prova. Stasera sarà a disposizione dei rossoblù nel match del Modigliani Forum contro la Libertas Livorno.

Andeola ha disputato l’ultima stagione in Serie B a Crema.

