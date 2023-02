Serie B – Empoli bis, battuta anche Ancona

Che qualcosa fosse cambiato da un mesetto a questa parte nell’Use Computer Gross si era capito già a Fiorenzuola nonostante la sconfitta ma ora, dopo la vittoria su Piacenza e soprattutto quella di Ancona, si può dire che la sensazione è diventata una certezza. Il 75-84 con cui la squadra di coach Valentino passa sul campo marchigiano ha così il dolce sapore di una doppia conferma: quella che battere Piacenza non è stato un caso e, soprattutto, quella che la squadra abbia finalmente trovato una sua dimensione raccogliendo i frutti del lavoro fatto in questi mesi, in particolar modo sulla crescita dei suoi giovani. Il resto l’hanno fatto la grande difesa e la capacità di reggere mentalmente nei passaggi cruciali della gara, aspetti non di poco conto.

Che Sesoldi sia in serata si capisce dalla tripla con cui muove il tabellino della sua squadra in una prima frazione tutto sommato equilibrata. In panchina si rivede Baccetti che però annusa solo il clima partita non essendo ancora al massimo mentre è ancora un bel vedere Costa che firma il 12-13 che, al 10’, diventa 19-15. Le due squadre sono ancora a studiarsi ma il primo colpo prova a sferrarlo la squadra di casa con un parziale di 6-0 per il 25-15. Nwokoye nel pitturato fa respirare l’Use che ribatte con l’ottimo Cerchiaro, la tripla di Casella e i liberi di Costa fino a che Sesoldi non impatta a 25. La Computer Gross c’è e torna con Costa a mettere la testa avanti di un punticino (29-30) fino al 35-36 di metà partita. Al ritorno in campo la frazione che lancia i biancorossi verso la vittoria. Giombini segna il 40-36 senza sapere che sulla sua squadra sta per abbattersi la marea biancorossa con un parziale di 0-13. Fino al 40-49 ci sono da vedere i canestri di Costa, Nwokoye, Casella e Cerchiaro ed è la fase in cui l’Use capisce che ce la può fare. La tripla di Casella vale il 42-53 ed è poi Mazzoni a firmare, sempre dall’arco, il 42-56. Si arriva anche al più 15 con Sesoldi (44-59) ed al 30’ siamo 48-61 con una frazione da 13-25, tanta roba. Che nell’ultimo tempino ci sia da fare i conti con la reazione degli ospiti è fin troppo facile da pronosticare ma lo sa anche la squadra biancorossa che si fa trovare sempre pronta inaugurando i dieci minuti decisivi con due liberi di Costa: 48-63. Di Ciribeni il meno 10 (53-63) ma subito uno 0-5 a firma Sesoldi-Casella fa capire che siamo sulla buona strada. Panzini dopo 4 minuti segna il 59-68 e subito ecco la bombe di Cerchiaro e Casella ed il canestro di Mazzoni: 59-76 al minuto 36. A quel punto c’è solo da non mollare e stringere i denti, cosa che i biancorossi fanno egregiamente ribattendo colpo su colpo ad Ancona con i canestri di Sesoldi e Casella. Finisce 75-84, per i biancorossi è la seconda vittoria consecutiva di questo campionato. Ed ora un turno di stop visto che il calendario prevedeva la gara con Firenze e poi una doppia trasferta. Tempo per pensarci ce n’è, ora è solo quello di guardare con soddisfazione questo momento e con un pizzico più di ottimismo il resto del campionato. Piedi per terra, ci mancherebbe, ma è davvero una squadra diversa.

75-84

LUCIANA MOSCONI ANCONA

Panzini 4, Ciribeni 21, Ambrosin 7, Guerra 11, Carnovali 2, Piccionne ne, Tamboura ne, Czoska, Calabrese 6, Bedin 16, Giombini 5, Reggiani 3. All. Coen (ass. Petitto/Rossetti)

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 18, Costa 18, Nwokoye 4, Casella 20, Giannone, Mazzoni 11, Cerchiaro 13, Marchioli ne, Menichetti ne, Baccetti ne, Antonini, Agbortabi. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Marcello e Servillo di Roma

Parziali: 19-15, 35-36 (16-21), 48-61 (13-25), 75-84 (27-23)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2446/ita3_c/x2223–

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa