Serie B – Empoli non brilla nel test di Cecina

Ancora una tappa nel precampionato dell’Use Computer Gross. Sabato scorso la squadra di coach Marchini ha disputato un’amichevole a Cecina, contro una delle formazioni che militeranno nello stesso girone di campionato. Il finale è stato di 73-63, maturato nella frazione finale che ha visto un 24-14 per i padroni di casa. “E’ stata una gara equilibrata – spiega coach Alessio – mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista dei tempi del gioco, capacità di stare dentro le cose che avevamo fatto, lucidità, gioco d’insieme, sacrificio in fase difensiva. Questo vuol dire che c’è ancora tanto da lavorare e di strada da fare, già sabato prossimo nell’amichevole che avremo al Pala Sammontana con San Miniato cercheremo di fare dei passi in avanti da questi punti di vista cui accennavo prima, così da proseguire il nostro cammino di avvicinamento alla prima gara ufficiale di sabato 10 ottobre e soprattutto al campionato”. Da segnalare che, dopo pochi minuti, Crespi è stato costretto a fermarsi per un problema all’inguine.

Ecco infine il tabellino di Cecina

Vanin 5, Ingrosso 7, Turini 15, Restelli 5, Crespi 2, Sesoldi 10, Antonini 5, Villa 5, Falaschi 6, Giannone 3, Mazzoni. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

Parziali: 17-21; 16-11; 16-17; 24-14

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa