Serie B – Empoli passa all’ultimo respiro sul parquet di Torrenova

Torrenova ha un cuore enorme, ma Empoli passa nei secondi finali

Non basta una prova di cuore immensa alla Levante Torrenova, che assapora la vittoria fino al 40′ ma viene

battuta da Empoli a meno di 20″ dalla fine con una bomba di grande classe di Gianni. Una partita in cui i

ragazzi di coach Trullo hanno meritato la possibilità – ottenuta – di giocarsi il tiro della vittoria, respinto dal

ferro, ma che ha visto la Cestistica giocare una splendida partita. Alla sirena finale sono 16 punti e 10 rimbalzi

per Santucci, 16 per Boffelli, 12 e 15 rimbalzi per Nwokoye e 12 per D’Andrea. Un finale che lascia l’amaro in

bocca, ma che, a pensarci prima della partita, avrebbero firmato per giocare le Aquile.

Levante Torrenova – USE Computer Gross Empoli 66-70 (16-17, 40-41, 49-54)

Levante Torrenova: Boffelli 16 (5/9, 0/3), Santucci 16 (3/5, 2/8), Nwokoye 12 (5/10, 0/2), D’Andrea 12 (6/9),

Cucco 5 (0/2, 1/3), Gullo 2 (0/2, 0/3), Drigo 2 (1/1), Murabito 1 (0/2 da 3), Sgrò ne, Raví ne, Carlo Stella ne.

Coach: Trullo

USE Computer Gross Empoli: Gaye 13 (2/3, 3/5), Perin 13 (2/3, 2/4), Raffaelli 11 (2/7, 0/3), Giannini 11 (3/9,

1/3), Giarelli 10 (5/13, 0/1), Caceres 10 (4/4, 0/2), Falaschi 2 (1/1), Sesoldi (0/2, 0/1), Vanin (0/2, 0/2), Antonini

(0/1, 0/1). Coach: Marchini

Tanta intensità e grande equilibrio in avvio. Per la Levante subito sugli scudi Boffelli e Santucci a cui però

rispondono Giannini e Caceres, così al 3’ la USE è avanti. Santucci continua a macinare canestri e con l’aiuto

di D’Andrea e Nwokoye, che giganteggiano sotto le plance, Torrenova è avanti 14-11 al 8’. Sul finire del

quarto arriva però prontamente la risposta di Giannini e Giarelli: al 10’ è 16-17. Empoli parte forte nel secondo

quarto, piazzando subito un 5-0 di parziale, la squadra di coach Trullo risponde al fuoco ritrovando l’esatta

parità a quota 22. Empoli riprova a scappare sul finire di primo tempo ma, come da copione, Torrenova con

Boffelli e Nwokoye rientra e chiude sul 40-41. Al rientro sul parquet si segna poco, con molti errori da una

parte e dall’altra dovuti al ritmo frenetico del gioco, così è la squadra ospite, con un break di 5-0, ad andare

all’ultimo mini intervallo sul 49-54. Nell’ultimo periodo Torrenova soffre la difesa avversaria e coach Trullo

è costretto a chiamare time-out sul 50-56 al 32’. Gaye trova il massimo vantaggio sul 52-61, ma quando tutto

sembra finito i soliti Santucci e Boffelli riaprono la partita, impattando la parità a quota 64 a 2’ dalla fine.

Capitan Gullo dalla lunetta firma il sorpasso di Torrenova, ma il fallo antisportivo fischiato a Boffelli pesa

come un macigno per la Levante. A 20” dalla fine, però, è la tripla di Giannini a regalare ad Empoli la vittoria.

Ufficio Stampa Levante Torrenova