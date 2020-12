Serie B – Esordio casalingo con vittoria per Giulianova che sconfigge la Sutor Montegranaro

In quello che è stato l’esordio nella nuova casa di Atri è arrivata la prima vittoria in campionato per il Giulia Basket Giulianova ai danni di una mai doma Sutor Montegranaro. Il punteggio finale di 75-69 premia con merito la formazione giallorossa presentatasi alla gara priva di ben tre giocatori. Ai box erano infatti Epifani e Paoli mentre Tognacci era in panchina ma solo per onor di firma. I ragazzi di coach Zanchi hanno interpretato al meglio una gara difficile, che a metà del terzo periodo sembra addirittura poter scappare via di mano, direzione Montegranaro. Gli ospiti infatti nella parte centrale della partita si erano portati anche sul +7 (41-48), dopo essere stati sotto anche di 13 lunghezze. Nel momento più difficile il Giulia Basket si è focalizzato sulle sue armi migliori, difesa in primis, fiaccando la resistenza degli ospiti. Tra le fila giallorosse ben 4 giocatori in doppia cifra con Spera (18) e Tersillo (17) a fare la voce grossa, seguiti da Cacace (15) e Di Carmine (14) ma non può essere non ricordata la superba prova difensiva di Dron. In casa Montegranaro tutto il peso offensivo è ricaduto sulle spalle di Minoli (19), Cipriani (17) e Bonfiglio (14) poco supportati dal resto della squadra.

Il Giulia Basket partiva subito forte tenendo i ritmi molto alti, tanto che dopo 3′ il punteggio vedeva i giallorossi già sul 9-0. Montegranaro presa alla sprovvista impiegava un po’ a rimettersi in carreggiata e trovava buone cose solo dal capitano Minoli. Il vantaggio giallorosso arrivava fino alla doppia cifra (16-6 al 7′), grazie agli ottimi Spera e Tersillo. Gli ospiti però, complici un paio di disattenzioni difensive giuliesi, riuscivano a rosicchiare lo svantaggio e, grazie ad una tripla di Bonfiglio allo scadere, chiudevano il quarto sul -6 (20-14),

Il secondo periodo di gioco vedeva il Giulia Basket, con un Malatesta autore di punti pesanti e Tersillo sugli scudi, arrivare anche sul +13 (30-17 al 14′), con Montegranaro che doveva richiamare in panchina Francesco Ciarpella, gravato di 4 falli. Con il quintetto basso gli ospiti erano più in palla e, sfruttando al meglio l’aggressività in difesa e un Cipriani da 9 punti nel quarto, mettevano a segno un parziale”monstre” di 7-17 in 5′ che portava le squadre negli spogliatoi sul 37-34.