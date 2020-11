Serie B – Esordio negativo per Palermo, al PalaMangano passa Agrigento

Un buon Green resiste nel punteggio fino all’intervallo ma crolla alla distanza e lascia strada alla Moncada Energy Group Agrigento. Gli ospiti espugnano il PalaMangano per 72-98 grazie uno strappo decisivo nel terzo periodo, con i palermitani che hanno limitato un passivo che sarebbe stato troppo pesante.

Pronti via e Chiarastella apre subito le ostilità, seguito da Rotondo. I padroni di casa non trovano strada facile in attacco e incassano il canestro+libero aggiuntivo di Veronesi per lo 0-7 dopo 3’. Serve la precisione di Guerra dall’arco per sbloccare il tabellino Green, che dopo diversi tentativi si schioda finalmente dallo zero. I palermitani reagiscono e con un’azione ben manovrata di pazienza accorciano sul -2 con l’appoggio comodo di Caronna. Gli ospiti ritrovano punti dalla lunetta con Rotondo e Saccaggi in penetrazione, e ancora Rotondo dalla media firma il +8 Agrigento che costringe coach Mazzetti al primo time-out di serata. Guerra accorcia con Guerra, poi Grande commette antisportivo in contropiede su Bedetti, che trasforma solo uno dei liberi per il -5. Il vantaggio viene però ottimamente convertito da capitan Lombardo, che infila una splendida tripla seguita dall’inserimento di Gentili che vale il 13-13. Nel finale di quarto a spezzare l’equilibrio è la lunetta, che Agrigento sfrutta meglio per il 14-16 dopo 10’ di gioco.

Ancora Chiarastella replica quanto fatto ad inizio partita e apre anche il secondo periodo, seguito a ruota ancora da Rotondo. Bedetti sblocca il parziale Green con un’ottima uscita da rimessa offensiva, che Gentili conferma nell’azione successiva. Saccaggi spezza l’equilibrio la tripla del +7 biancoazzurro, ma Agrigento commette parecchi falli che mandano gli ospiti in bonus squadra dopo 4’. Boffelli punisce subito con la tripla del -4, ma un contropiede malamente incassato in transizione manda su tutte le furie coach Mazzetti che chiama l’immediato time-out. Cuffaro dalla lunetta riporta Agrigento sul +8, Caronna si fa trovare pronto e concretizza la reazione Green per il -5. Gli ospiti trovano la prima doppia cifra di vantaggio sfrutta alcune incertezze offensive di Palermo, che però non molla con una bella veronica di Caridi. I biancoazzurri sfruttano la fisicità sotto il ferro di Rotondo per il nuovo +10 con cui le due formazioni vanno all’intervallo.

Rientro sul parquet con il solito Rotondo a fare la voce grossa sotto canestro, seguito dalle penetrazioni vincenti di Saccaggi e Grande. Serve una seconda palla riconquistata e trasformata da Guerra per sbloccare il secondo parziale del Green, che incassa però le triple di Ragagnin, Saccaggi e Veronesi che portano Agrigento sul +21. Lombardo alza la testa con la sua firma dall’arco, ma un’altra bomba di Saccaggi costringe coach Mazzetti al time-out. I palermitani provano a restare aggrappati al match con le unghie, ma sprecano parecchio in fase offensiva, riuscendo raramente ad arginare gli attacchi degli ospiti, che così scappano via sul +25, chiudendo il terzo parziale sul 44-72.

Ultimo periodo di inerzia, con entrambe le formazioni che ampliano le proprie rotazioni, dando spazio ai giovani in panchina. I palermitani provano a ridurre un passivo che inizia a farsi fin troppo pesante con qualche soluzione individuale di capitan Lombardo e, tra gli altri, Drigo e Nicosia. Anche Gentili e Guerra trovano altre belle realizzazioni dall’arco, ma le distanze con gli avversari sono ormai incolmabili. Prossimo appuntamento per il Green Basket è con un’altra corazzata del girone, in trasferta sabato 5 dicembre a Bernareggio, fresca vincitrice della Supercoppa Centenario 2020.

TABELLINO

Green Basket Palermo – Moncada Energy Group Agrigento 72-98 (14-16, 14-22, 16-34, 28-26)

Green Basket Palermo: Filippo Guerra 13 (3/6, 2/5), Giuseppe Lombardo 12 (2/3, 2/5), Luca Bedetti 11 (5/8, 0/1), Giuseppe Caronna 9 (4/4, 0/1), Mirko Gentili 9 (3/3, 1/2), Davide Drigo 7 (2/6, 0/0), Santiago Boffelli 4 (0/0, 1/2), Edoardo Nicosia 3 (0/2, 1/2), Iheb Ben salem 2 (1/2, 0/0), Andrea Caridi 2 (1/4, 0/0), Vittorio Moltrasio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Filippo Guerra 6) – Assist: 18 (Mirko Gentili 6)

Moncada Energy Group Agrigento: Paolo Rotondo 24 (10/14, 0/0), Giovanni Veronesi 20 (6/8, 2/5), Andrea Saccaggi 17 (5/6, 2/3), Giovanni Ragagnin 10 (2/3, 2/5), Alessandro Grande 7 (3/4, 0/3), Mait Peterson 7 (2/3, 0/0), Giuseppe Cuffaro 6 (2/3, 0/2), Albano Chiarastella 4 (2/4, 0/0), Nicolas Mayer 3 (0/0, 1/2), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/1), Andrea Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 21 3 + 18 (Alessandro Grande 6) – Assist: 24 (Alessandro Grande 8).

Arbitri: Federico Barra-Mauro Ferrero (TO)