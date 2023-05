Serie B F G1 – Faenza passa a Rieti

Un match equilibrato come da tradizione tra queste due squadre, alla fine la spunta Faenza però che vince Gara 1 con il punteggio di 68-72. Rieti parte male ma poi piano piano rientra, torna in vantaggio a fine terzo quarto ma il break di Petrucci sposta l’ago della bilancia in favore dei Romagnoli. Per la Real bene Piccin e Chinellato, autori di 13 e 11 punti. Appuntamento fissato a Martedì alle 21:00 per Gara 2.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La apre subito il Piccio con due punti, 2-0. Tomasini tripla con i piedi per terra, 5-0. Voltolini e Poggi pareggiano, 5-5. Pagani lotta sotto canestro e realizza, Faenza risponde con la bomba di Petrucci, 7-8. Siberna in penetrazione, 7-10. Gran canestro di Pastore e due punti in contropiede di Voltolini, 7-14. Chinellato imbocca Pagani, 9-14. Petrucci ancora da fuori, Piccin con altri due punti, 11-17. 1/2 di Pagani ai liberi, 12-17. Altri due punti di Siberna, 12-19. Penetrazione di Contento, due facili per lui, 14-19. Pastore con il rimbalzo in tap-in, 14-21. 1/2 anche per Aromando, 14-22. Faenza termina il primo quarto avanti di 8.

Contento con un’altra penetrazione, 16-22. Molinaro con due punti dalla media, 16-24. Vico anche lui dalla media, 16-26. Chinellato segna i suoi primi due punti, 18-26. Two & one di Vico, 18-29. Ancora Chinellato con un canestro fotocopia rispetto al primo, 20-29. Contento ruba palla e va in contropiede, due punti, 22-29. Bomba di Piccin, Rieti torna a -4. 2/2 di Vico dai 5.8, 25-31. Piccin in arresto e tiro, 27-31. Pastore colpisce da tre, 27-34. 50% dalla lunetta per Chinellato, 28-34. Più preciso Contento che 2/2, 30-34. Mazzotti fa 1/2, 31-34. Entrambe le squadre sono in bonus, anche Vico va dai 5.8, ne mette 2/2 ma Tomasini risponde sparando da tre, 34-36. Ancora perfetto Vico dalla linea della carità, 34-38. Altro 1/2 di Mazzotti ai liberi, 35-38. Pagani liberato da sotto, 37-38. Molinaro segna due liberi al tramonto del secondo quarto che termina sul 37-40.

SECONDO TEMPO

Two & one di Poggi che apre il secondo tempo, 37-43. Bomba di Mazzotti, 40-43. Piccin lotta e va a metterne altri due, 42-43. Piccin firma il sorpasso Rieti con due liberi, 44-43. Vico impeccabile dalla linea della carità, 44-45. Vico ruba palla e va a segnare altri due punti facili, 44-47. Tre punti di Aromando, 44-50. Ale Piazza segna due punti allo scadere dei 24, 46-50. Bomba di Bushati, 49-50. La Real ripassa avanti con i due punti di Mazzotti, 51-50. Altro 2/2 di Vico ai liberi, 51-52. Paesano di forza sotto canestro, 53-52. Rieti chiude il terzo quarto avanti di 1.

2/2 di Aromando dalla lunetta, 53-54. Poggi con due punti facili, 53-56. Paesano con l’appoggio, 55-56. Grande canestro di Pastore, 55-58. 1/2 di Tomasini dai 5.8, 56-58. Petrucci in step-back da nuovamente a Faenza 2 possessi di vantaggio, 56-61. Petrucci inventa da casa sua, 56-64. Petrucci ancora, questa volta da due, Faenza scappa a +10. A cronometro fermo, Chinellato fa 2/2, 58-66. Bushati ne mette due, 60-66. Preciso Tomasini dalla lunetta, 62-66. Due punti di Poggi, 62-68. 1/2 di Chinellato, 63-69. Vico va in penetrazione e ne mette due, poco dopo il #6 italo-argentino ne mette 1 dalla lunetta, 63-72. 3/3 dai 5.8 per Chinellato. Inutili i due punti di Bushati, Faenza vince gara 1.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs BLACKS FAENZA 68-72 (parziali: 14-22; 23-18; 16-12; 13-20).

REAL SEBASTIANI RIETI: Tomasini 9, Paesano 4, Contento 8, Piccin 13, Valente, Chinellato 11, Mazzotti 7, Piazza 2, Ceparano, Pagani 7, Frattoni, Bushati 7.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 4, Vico 20, Poggi 9, Castellino, Voltolini 5, Molinaro 4, Petrucci 15, Aromando 6, Ragazzini, Pastore 9, Nkot Nkot.

Coach: Luigi Garelli

ARBITRI: Castellano di Legnano (MI) Vastarella di Milano (MI)

NOTE: al 39′ Poggi (F) uscito 5 falli

Area Comunicazione RSR