Serie B F G1 – Pasqualin guida la Luiss nel finale, Fabriano costretta alla resa

LUISS Roma – Ristopro Fabriano 79-76 (21-17, 20-25, 13-17, 25-17)

LUISS Roma: Domenico D’argenzio 13 (2/5, 2/4), Marco Pasqualin 12 (1/4, 3/6), Giovanni Allodi 12 (6/9, 0/0), Matteo Fallucca 10 (1/3, 2/7), Cesare Barbon 9 (0/2, 3/5), Marco Legnini 8 (1/4, 2/4), Matija Jovovic 7 (2/3, 0/1), Riccardo Murri 4 (2/3, 0/0), Alessandro Perotti 2 (1/3, 0/0), Davide Tolino 2 (1/1, 0/0), Giorgio Di bonaventura 0 (0/1, 0/1), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Giovanni Allodi 7) – Assist: 22 (Marco Pasqualin 8)

Ristopro Fabriano: Francesco Papa 25 (11/14, 0/4), Simone Centanni 22 (3/6, 5/11), Nicolas manuel Stanic 14 (2/8, 3/5), Gianmarco Gulini 10 (2/4, 1/6), Alessandro Gianoli 3 (1/1, 0/0), Yande Fall 1 (0/2, 0/0), Riccardo Azzano 1 (0/1, 0/2), Leonardo Cola 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Patrizio Verri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 24 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Francesco Papa 11) – Assist: 12 (Simone Centanni, Nicolas manuel Stanic 4)

All’ultimo respiro, all’ultima curva: la Luiss vince gara 1 contro Fabriano al termine di una vera e propria battaglia contro un avversario che, seppur decimato, ha fatto vedere al PalaLuiss di essere una grande squadra. Finisce 79-76 per i padroni di casa, che rincorrevano di quattro lunghezze a due lancette dal gong, poi Pasqualin con una tripla e un coast to coast ha riportato la Luiss avanti facendole guadagnare il primo punto nella serie.

Avvio di marca locale con Fabriano che litiga dalla lunetta e Barbon mette tre triple per l’11-6 dopo cinque minuti. Gli ospiti iniziano a macinare il loro gioco di pick and roll e zingarate e risalgono la china mettendo anche il naso avanti (11-12) con la Luiss un po’ troppo concentrata sul tiro da tre punti. Esce dalla panchina D’Argenzio che sgasa, segna subisce il fallo e completa il gioco da tre punti, e poi segna un long two per il 16-12. Fabriano torna sotto con i liberi di Gulini e al primo intervallo si va sul 21-17.

Cinque punti in fila di Legnini, prima al ferro e poi bomba, con la Luiss che scappa sul +7: 26-19. Ci pensano Gulini, con due canestroni da lontano, e qualche buona difesa di Fabriano a incartare la Luiss (28-27 al 13’). Si viaggia sui binari dell’equilibrio, a un parziale della Luiss rispondono gli ospiti capitanati da uno Stanic versione uomo in missione, che porta gli ospiti sul +5 (34-39). Al riposo si va con Fabriano avanti di una lunghezza, dopo che la Luiss aveva rimesso il naso avanti.

Nel terzo quarto partono forte i cartai con Gulini che trova il canestro dalla lunga distanza, qualche azione dopo Papa segna su rimbalzo offensivo per il 42-53 per i viaggianti che costringe coach Paccariè al timeout. La Luiss prova a giocare la sua pallacanestro di difesa e contropiede, ricucendo un parziale grazie all’assist di Pasqualin per Allodi: 50-55 a metà terzo quarto, con Fabriano però in controllo soprattutto offensivamente. La Luiss trova il pareggio con la bomba di D’Argenzio che poi serve un cioccolatino per Tolino: il centro napoletano si fa trovare pronto e la gara è di nuovo in parità sul 59-59.

Nell’ultimo periodo entra in gioco il PalaLuiss fino a quel momento abbastanza sonnecchiante, ma Papa con il floater riporta i suoi a due possessi di vantaggio facendo impazzire il settore ospiti. Trova il canestro del meno uno Fallucca, con una tripla delle sue, con Murri preziosissimo a rubare in contropiede e appoggiarne due e poi a far commettere infrazione di campo. Quando l’inerzia sembra prendere la strada di Roma e Stanic infilare la bomba del +4 (72-76) Pasqualin decide di vincere la gara con una bomba e un cameriere di un’altra categoria.

