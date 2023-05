Serie B F G2 – Libertas Livorno si rialza, impattata la serie con Vigevano

1-1 e palla al centro. Vigevano mantiene un break di vantaggio, ma dopo la bruciante sconfitta in gara-1, la Libertas ha dimostrato di essere ancora viva. Lo ha fatto con un primo tempino ai limiti della perfezione (27-14) con percentuali chirurgiche dal campo. Lo ha fatto quando ha rintuzzato il veemente ritorno della Elachem (parziale di 2-16, punteggio di 29-30 e partita ribaltata). Lo ha confermato nel terzo quarto perché ha tenuto botta e ha provato l’allunga sospinta da un superFantoni. Vigevano, però è squadra fortissima per tecnica e tenuta mentale e ha provato a ricucire lo strappo (da 48-40 a 52-49), ma tra garra amaranto e garretti di Fratto (23 punti e 12 rimbalzi per la canonica doppia doppia) i ragazzi di Andreazza l’hanno portata a casa piegando alla distanza la strenua resistenza dei gialloblù. In casa Libertas menzione anche per l’ottimo Bargnesi e Saccaggi il quale ha ripreso a fare il proprio mestiere: punzecchiare da tre punti. Adesso la serie di sposta a Vigevano. Chi fa 2 su 2 al PalaBasletta stacca il biglietto per le finali di Ferrara. In caso di parità si va a gara-5 a Livorno. Gara-3 è in programma venerdì 2 giugno alle 21. Gara-4 domenica 4 alle 18. Vigevano ha dalla sua il fattore campo e per questo al momento è la favorita per il passaggio del turno.

Maurelli Group Libertas Livorno – Elachem Vigevano 1955 82-70 (27-14, 13-23, 26-20, 16-13)

Maurelli Group Libertas Livorno: Francesco Fratto 23 (4/10, 3/6), Andrea Saccaggi 16 (1/1, 3/7), Tommaso Fantoni 15 (7/8, 0/0), Andrea Bargnesi 12 (3/4, 2/3), Antonello Ricci 5 (0/1, 1/2), Francesco Forti 5 (0/0, 1/4), Andrea Sipala 4 (1/1, 0/2), Jacopo Lucarelli 2 (0/2, 0/2), Constantin Maralossou 0 (0/1, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (Francesco Fratto 12) – Assist: 15 (Antonello Ricci 5)

Elachem Vigevano 1955: Jacopo Mercante 15 (2/3, 3/9), V.j. alberto Benites 11 (2/7, 1/2), Giorgio Broglia 11 (0/5, 2/2), Michele Peroni 9 (0/1, 2/6), Lorenzo D’alessandro 9 (4/6, 0/1), Kristofers Strautmanis 6 (3/3, 0/2), Stefano Laudoni 5 (1/3, 1/4), Filippo Rossi 4 (1/8, 0/1), Giovanni Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 31 10 + 21 (Giorgio Broglia 10) – Assist: 15 (V.j. alberto Benites 6)

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO