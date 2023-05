Serie B F G2 – Pagani trascina Rieti, Faenza battuta in volata

Rieti impatta la serie sull’1-1 vincendo Gara 2 71-68. Gara tiratissima fino all’ultimo decisa dai due liberi di Tomasini allo scadere. Super prestazione di Pagani che ne mette 23, bene anche Contento con 13 punti e Mastrangelo con 12. La serie si sposta a Faenza dove venerdì alle 18 si giocherà Gara 3.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La apre Poggi da tre, 0-3. Pagani imbeccato da Tomasini, due punti per lui, 2-3. Two & one di Contento, 5-3 Real. Voltolini penetra e realizza, 5-5. Pagani lotta e va a metterne altri due, 7-5. Altri due punti di Contento, 9-5Bomba di Piccin, 12-5. Poggi colpisce ancora da tre, 12-8. Siberna entra e segna, Mastrangelo risponde dall’arco, 15-12. Poggi con l’appoggio, Mastrangelo in step-back, 17-14. Pagani in post basso, 19-14. Vico penetra e appoggia, 19-16. Gran canestro di Chinellato, 21-16. Tap-in di Aromando dopo l’errore di Poggi, 21-18. Bomba incredibile di Vico allo scadere, il primo quarto termina 23-24.

Mastrangelo da due riporta avanti Rieti, i 2/3 ai liberi di Vico per il +1 Faenza. Two & one di Bandini, 25-29. Altro gran canestro di Pagani e poco dopo canestro in contropiede di Contento, la RSR impatta a quota 29. Tecnico alla panchina faentina, Tomasini non sbaglia il libero, 30-29. Voltolini preciso da fuori, Mastrangelo dalla media, 32-32. Poggi aiutato dalla fortuna fa two & one ma sbaglia il libero, 32-34. Piccin impatta ancora, 34-34. 1/2 ai liberi di Poggi e 2/2 di Mastrangelo, 36-35. Petrucci non sbaglia dalla linea della carità, 36-37. Il capitano faentino replica poco dopo, 36-39. 1/2 di Contento che riporta a -2 Rieti. Termina sul 37-39 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Quattro punti di Pagani e la Sebastiani torna avanti, 41-39. 1/2 di Aromando, canestro di Tomasini, 43-40. Doppio rimbalzo offensivo di Rieti, e Rieti ne mette due 45-40. Altro canestro del barba, 47-40. Petrucci ne fa 5 consecutivi, 47-45. Mastrangelo fa 1/2 ai liberi, 48-45. Due punti per parte, 50-47. A 1:58 dalla fine del terzo quarto siamo sul 54-50. 1/2 di Aromando e canestro di Petrucci, 54-53. Termina 54-55 il terzo quarto.

Contento con due punti 56-55. 1/2 di Contento dalla linea della carità, 57-55. Contento penetra e porta Rieti a +3, 59-56. Castellino fa 2/2 e Faenza è a -1. Pagani fa 1/2 dai 5.8, 60-58. Altri due punti per Pagani, 62-58. Poggi fa 1/2, Chinellato in tap-in, 64-59. Due punti di Chinellato alla fine dei 24 secondi, 66-59. Aromando preciso ai liberi, 66-61. Petrucci con un gran canestro da tre, 66-64. Pagani corregge il suo errore e ne mette altri due, 68-64. Poggi 2/2 ai liberi, 68-66. Tomasini fa 1/2 con 23 secondi da giocare, 69-66. Voltolini fa 2/2, mancano 15 secondi e siamo avanti di 1. Due liberi di Tomasini chiudono la gara e Rieti vince, 71-68.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs BLACKS FAENZA – (parziali: 23-24; 14-15; 17-16; 17-13).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 12, Tomasini 8, Contento 13, Piccin 7, Valente, Chinellato 8, Mazzotti , Piazza , Ceparano, Pagani 23, Frattoni, Bushati .

Coach: Sandro Dell’Agnello.

BLACKS FAENZA: Bandini 3, Siberna 4, Vico 10, Poggi 19, Castellino 8, Voltolini 5, Molinaro, Petrucci 13, Morciano , Aromando 6, Ragazzini, Nkot Nkot.

Coach: Luigi Garelli

ARBITRI: Giordano di Gela (CL) e Giunta di Ragusa (RG)

NOTE: Al 28′ Castellino (F) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR