Serie B F G3 – Avellino è ancora viva: Vasl manda la serie a Gara 4

La DelFes Avellino può continuare a sognare la promozione: i ragazzi coach Crotti hanno infatti battuto sul parquet amico del PalaDelMauro la Fabo Herons Montecatini col punteggio finale di 81-80, al termine di una partita bellissima. Gara che ha vissuto di continui parziali e contro-break, che hanno tenuto gli spettatori del match col fiato sospeso fino ai secondi finali. La partita si decisa soltanto a 2’’ dalla fine, quando Miha Vasl ha infilato la tripla che è valsa il successo ai biancoverdi. Canestro che suggella una grande prestazione per lo sloveno, che, nonostante un problema alla caviglia, ha chiuso con 20 punti (6/12 da tre), ben coadiuvato da Bortolin (15) e Verazzo (12); non sono bastati i 18 punti a testa di Dell’Uomo ed Arrigoni a Montecatini, che vede dunque sfumare il primo match point promozione. È quindi 2-1 nella serie: appuntamento a domenica sera per il quarto atto di queste Finali, che si preannuncia infuocato.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Fabo: Benites, Chiera, Natali, Arrigoni, Radunic

PRIMO TEMPO – Parte bene la DelFes, che, trascinata dalle triple di Nikolic e Vasl, si porta subito sul +6 al 3’ (8-2), contro una Montecatini entrata sul parquet un po’ contratta. Dopo il +9 firmato da un 2+1 di Bortolin, la Fabo trova le prime giocate fluide da Chiera e Arrigoni, che valgono il -4 al 5’ (11-7). Si iscrive a referto Dell’Uomo per la formazione toscana, ma dall’altra parte Avellino continua a lavorare bene sotto le plance e, grazie a Carenza e Bortolin si porta a +9 al 7’ (18-9). Cominciano a sbagliare anche i padroni di casa, ne approfittano gli ospiti che con i punti di Sgobba e Carpanzano si riportano a -4: alla prima sirena è 20-16. Il secondo periodo inizia sulla falsa riga delle fasi finali del primo, con la Herons che fa valere la propria fisicità e, trascinata da Radunic trova per la prima volta il vantaggio al 12’ (20-21). La seconda tripla della serata di Vasl chiude il break di 0-10 esterno, poi due liberi di Verazzo valgono il contro-sorpasso biancoverde al 15’ (27-25). La Fabo alza i giri della propria fase difensiva e la DelFes ne risente e non poco: i muscoli sotto le plance di Lorenzetti e la dinamicità di Carpanzano contribuiscono al nuovo vantaggio di Montecatini, che al 18’ conduce 29-32. Torna a segnare Chiera per la Herons, che continua a gestire bene gli attacchi di Avellino, poco lucida in questa fase di gara: un 2/2 dalla lunetta di Carpanzano chiude la prima metà di gioco, con le squadre che vanno all’intervallo sul +6 ospite (33-39).

SECONDO TEMPO – Dopo il canestro di Arrigoni che vale il +8 per Montecatini, si riaccende la Delfes, che, grazie ai punti di Bortolin, Vasl e Verazzo, firma un parziale di 9-0 con cui non solo rientra in gara, ma si riporta in vantaggio: al 23’ è 42-41. Si alzano i decibel al PalaDelMauro e con essi anche l’intensità sul parquet: Bortolina segno per Avellino e Benites per la Fabo, con il punteggio che al 26’ recita 45-48. Torna a segnare Dell’Uomo, che, ben coadiuvato da Arrigoni, permette alla Herons di allungare nuovamente, con la DelFes che prova a tenersi a contatto grazie ai tiri dalla lunetta: al 28’ è 51-54. Sul finire di terzo quarto, Avellino, spinta dal proprio pubblico, costringe gli ospiti a tiri forzati e grazie alle schiacciate di Chinellato e Nikolic torna avanti nel punteggio (57-56 al 30’). In avvio di ultimo periodo, Burini e Vasl vanno a segno, ma dall’altra parte Dell’Uomo e Arrigoni trovano le conclusioni pesanti che riportano davanti i toscani al 33’ (62-64). La DelFes trova un bel layup di Burini, la Fabo risponde con una tripla in fadeaway di Chiera e un canestro in allontanamento di Arrigoni: al 36’ il match è in perfetta parità (69-69). La formazione biancoverde non demorde e grazie ai punti della premiata ditta Verazzo-Bortolin piazza un parziale di 7-0, ma dall’altra parte sono i soliti Chiera e Arrigoni a rispondere, per il 76-74 del 38’. Bortolin, mandato in lunetta, consegna alla DelFes quattro lunghezze di vantaggio, ma Montecatini non si arrende e grazie a Dell’Uomo pareggia sul 78-78 a 14’’ dal termine; all’uscita dal timeout, isolamento per Vasl, che in uno contro uno segna una clamorosa tripla che manda in estasi il Del Mauro: non basta il canestro da sotto di Dell’Uomo, Avellino vince Gara 3 per 81-80.

DelFes Avellino – Fabo Herons Montecatini 81-80

Parziali: 20-16; 33-39; 57-56

AVELLINO: Agosto n.e., Schiavone n.e., Burini 5, Giunta 2, Vasl 20, Verazzo 12, Carenza 4, Bortolin 15, Nikolic 11, Chinellato 8, Fresno 4. Coach: Crotti.

MONTECATINI: Rattazzi n.e., Benites Vicente 4, Carpanzano 6, Chiera 12, Natali 3, Arrigoni 18, Lorenzetti 4, Giancarli 2, Dell’Uomo 18, Lorenzi n.e., Sgobba 8, Radunic 5. Coach: Barsotti.