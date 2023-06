Serie B F G3 – Real Sebastiani corsara e avanti nella serie, Faenza sconfitta

Grande prestazione della RSR che batte Faenza 66-76 e si porta avanti 2-1 nella serie. Una gara in cui Rieti è stata sempre avanti toccando il massimo vantaggio del +22. Nell’ultimo quarto Faenza rientra in partita arrivando a -4 prima di essere rispedita al -10 finale. Partita monstre per Tomasini che ne mette 26, impreziositi da 9 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Piccin con 14 punti e Ceparano autore di 13 punti. Rieti si riprende così il fattore campo e domenica alle ore 18, sempre al PalaCattani tenterà di chiudere la serie.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La apre Tomasini in arresto e tiro, 0-2. Grande assist del barba per Pagani che realizza, 0-4. Siberna e Ceparano da tre, 3-7. Poggi con il 50% ai liberi, 4-7. Schiacciata di Siberna due punti di Tomasini, 6-9. Due punti a testa anche per Voltolini e Matrone, 8-11. Arresto e tiro di Piccin, 8-13. Cepa liberato in contropiede, crazy horse schiaccia, 8-15. Vico come un professore in arresto e tiro dalla media, 10-15. Aromando con i primi due punti della sua partita, 12-15. 1/2 di Mastrangelo dai 5.8, 12-16. Chinellato con il piazzato, 12-18. Bandini piedi per terra dall’angolo, 15-18. Grande bomba di Tomasini, 15-21. Penetrazione di Tomasini che non sbaglia, 15-23. Il barba impeccabile dalla linea della carità, 15-25. Rieti chiude avanti di 10 il primo periodo.

Vico esce dai blocchi e realizza in jumper, 17-25. Bomba di Bushati, 17-28. Two & one di Piccin, 17-31. Doppia occasione sfruttata da Aromando sotto canestro, 19-31. Ceparano ruba palla e parte in contropiede andando a schiacciare, 19-33. Aromando sfrutta l’assist del compagno e ne va a mettere due, 21-33. Vico in contropiede non sbaglia, 23-33. Tomasini ancora da tre! 23-36. Aromando fa il 50% dalla linea della carità, Cepa fa 2/2, 24-38. Chinellato va ad inchiodare, 24-40. Petrucci dai 5.8, Tomasini con un gran pezzo di stile, 26-42. Il barba non sbaglia i liberi, 26-44. Petrucci ancora preciso dalla lunetta, 28-44. Primo canestro dal campo dopo svariato tempo per Faenza, lo mette Aromando, 30-44. Piccin non sbaglia i liberi, 30-46. Il primo tempo si conclude con il +16 reatino.

SECONDO TEMPO

Simone Tomasini riprende da dove aveva lasciato, in arresto e tiro segna il 20esimo punto della sua gara, 30-48. Poggi appoggia due punti facili, 32-48. Bomba di Bushati e Mastrangelo, 32-54. Voltolini con due punti, 34-54. Poggi ne mette altri due, 36-54. Siberna dalla media, Faenza a -16. Siberna non sbaglia i liberi, 40-54. Molinaro segue le orme del compagno e fa 2/2, 42-54. Molinaro con altri due punti, 44-54. Tomasini non sbaglia ai liberi, 44-56. 1/2 di Molinaro, 2/2 di Piccin, 45-58. Anche Chinellato preciso dalla lunetta, 45-60. Ormai si tirano solo liberi, 2/2 di Aromando, 1/2 di Ceparano, 47-61. 1/2 anche per Siberna, 48-61. Il libero di Pastore per tecnico alla panchina reatina accompagna la gara alla fine del terzo quarto sul 49-61.

Aromando con l’appoggio, 51-61. Due punti per Piccin, 51-63. Chinellato ancora preciso dai 5.8, 51-65. Chinellato segna un libero per tecnico, 51-66. 1/2 di Aromando e canestro di Petrucci, 54-66. 2/2 di Aromando, 56-66. Gancio di Poggi, 58-66. 1/2 di Piccin, 58-67. Tap-in di Aromando, 60-67. Bomba di Vico, 63-67. Ceparano fa 1/2, 63-68. 1/2 anche per Aromando, 64-68. Due punti di Tomasini, 64-70. Piccin con l’appoggio, 64-72. Castellino non sbaglia da sotto, 66-72. Cepa inchioda a canestro con rimbalzo, 66-74. Ancora Tomasini, impeccabile dalla lunetta, 66-76. Rieti vince Gara 3!

Il tabellino del match:

BLACKS FAENZA vs REAL SEBASTIANI RIETI 66-76 (parziali: 15-25; 15-21; 18-15; 17-15).

BLACKS FAENZA: Bandini 3, Pastore 1, Siberna 12, Vico 9, Poggi 7, Castellino 2, Voltolini 4, Molinaro 5, Petrucci 4, Aromando 19, Ragazzini, Nkot Nkot.

Coach: Luigi Garelli

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 4, Tomasini 26, Piccin 14, Valente, Chinellato 9, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 13, Pagani 2, Frattoni, Bushati 6.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Luchi di Prato (PO)

NOTE: Al 26′ Pagani (R) uscito per 5 falli, al 33′ Matrone (R) uscito per 5 falli, al 37′ Petrucci (F) uscito per 5 falli, al 37′ Chinellato (R) uscito per 5 falli, Al 38′ Aromando (F) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR