Serie B F G3 – Vigevano parte male poi sale in cattedra, Libertas Livorno sotto 2-1

Elachem Vigevano 1955 – Maurelli Group Libertas Livorno 86-70 (18-26, 25-14, 27-14, 16-16)

Elachem Vigevano 1955: Lorenzo D’alessandro 17 (3/4, 3/3), Stefano Laudoni 16 (6/6, 1/4), Filippo Rossi 15 (3/3, 2/4), Jacopo Mercante 11 (1/4, 3/6), Michele Peroni 10 (0/1, 3/7), Giorgio Broglia 7 (2/4, 1/3), V.j. alberto Benites 6 (0/1, 2/3), Kristofers Strautmanis 2 (1/2, 0/1), Giovanni Ragagnin 2 (1/1, 0/1), Alessandro Nicola 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 15 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Lorenzo D’alessandro 8) – Assist: 26 (Stefano Laudoni 6)

Maurelli Group Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 17 (3/8, 2/4), Antonello Ricci 15 (5/6, 1/2), Tommaso Fantoni 11 (2/5, 0/0), Andrea Bargnesi 10 (1/2, 2/3), Gianni Mancini 6 (3/6, 0/0), Francesco Fratto 4 (0/2, 0/2), Andrea Saccaggi 3 (0/2, 1/2), Andrea Sipala 2 (0/0, 0/4), Constantin Maralossou 2 (1/1, 0/0), Francesco Forti 0 (0/1, 0/2), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Jacopo Lucarelli 7) – Assist: 15 (Andrea Bargnesi 4)

Un primo quarto pressoché perfetto. Il massimo vantaggio toccato sul +10 (18-28) subito dopo il primo intervallo. Poi ha iniziato a montare la marea gialloblù e per la Libertas la vita si è fatta durissima. Due triple di Benites hanno suonato la carica per i padroni di casa che alla

fine, quanto a percentuale nel tiro da tre, sfioreranno il 50%. Male invece la Libertas: molliccia in difesa e pasticciona in attacco, con tanti rimbalzi offensivi concessi, molte palle perse e tiri mal costruiti. Così la Elachem ha dilagato sfiorando anche i 20 punti di vantaggio.

Terribile il parziale aggregato del secondo e terzo quarto: 52-28. Alla luce di questa sconfitta domenica sera alle 18 la Libertas ha un solo risultato a disposizione. Se vince riporta la serie a Livorno per gara-5. Se perde viene eliminata.

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO