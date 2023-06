Ristopro Fabriano – LUISS Roma 71-81 (22-13, 15-33, 18-18, 16-17)

Ristopro Fabriano: Simone Centanni 17 (6/8, 1/11), Francesco Papa 15 (2/5, 2/5), Gianmarco Gulini 15 (2/4, 3/9), Yande Fall 13 (6/11, 0/0), Nicolas manuel Stanic 9 (2/7, 1/6), Riccardo Azzano 2 (1/3, 0/1), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0), Patrizio Verri 0 (0/0, 0/0), Andrea Petracca 0 (0/0, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Yande Fall 13) – Assist: 15 (Nicolas manuel Stanic 8)

LUISS Roma: Giovanni Allodi 17 (8/17, 0/0), Matteo Fallucca 12 (2/3, 1/7), Marco Legnini 12 (3/6, 2/5), Riccardo Murri 11 (3/4, 1/5), Matija Jovovic 11 (4/5, 1/4), Domenico D’argenzio 8 (4/6, 0/6), Marco Pasqualin 5 (1/3, 1/5), Cesare Barbon 3 (0/0, 1/1), Giorgio Di bonaventura 2 (1/1, 0/1), Alessandro Perotti 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 39 15 + 24 (Giovanni Allodi 12) – Assist: 14 (Domenico D’argenzio 5)

La Luiss Roma espugna il PalaChemiba e manda la serie a gara 5. Una partita clamorosa dei ragazzi di coach Paccariè che erano spalle al muro prima di questa gara senza domani e dopo aver perso per qualche dettaglio venerdì. Finisce 71 a 81 per i capitolini, che sfoggiano una prestazione tutto cuore e grinta nonostante siano stati sotto anche di nove lunghezze nel finale della prima frazione. Poi però il cuore Luiss ha fatto la differenza e permesso così di portare la serie alla bella: è giusto così, anche perché le due squadre si equivalgono e lo sport ha deciso che sarà una gara secca a decretare l’ultimo pass per Ferrara.

In apertura di match la Luiss parte subito con le marce alte: Legnini da sotto su assist di Pasqualin che si ripete servendo la palla ad Allodi, 2-6, ed è già minuto per i padroni di casa. Fallucca con un long two e Legnini dalla distanza mettono due possessi pieni di vantaggio (7-13) dopo sette minuti. Fabriano apre un parziale clamoroso di 15-2 e vola addirittura avanti di nove lunghezze, con il momento di carestia offensiva della Luiss fermato da Di Bonaventura: i padroni di casa dominano a rimbalzo e scappano. A un parziale da una parte risponde un parziale dall’altra grazie a Murri, Allodi e le due triple di Pasqualin e Jovovic per il 30-30. Poi la partita si ferma per venti minuti, a quattro dall’intervallo, per il malore di uno spettatore. Dopo le cure del caso la Luiss piazza un break di 7-16 che si conclude con la tripla buzzer beater di tabella di Barbon.

Dopo l’intervallo lungo, D’Argenzio inventa un no look per Allodi per il +13 (37-50), per la Luiss iniziano i tanti falli (2-8 il computo del terzo periodo) con Fabriano che non ci sta e piazza un nuovo parziale grazie alla tripla sulla sirena di Gulini per il 55-64 dell’ultimo riposo.

È nei primi minuti dell’ultima frazione che i cartai producono il massimo sforzo per riprendere la gara grazie ad un momento confuso per la Luiss al tiro, e con Pasqualin fuori dalla gara per falli. Centanni due volte punisce in contropiede e Fabriano è di nuovo sotto di sole 5 lunghezze (64-69). Il go to guy di oggi è Murri che con due partenze a destra segnate tiene a distanza di sicurezza Fabriano. Centanni infila due triple clamorose, ma Murri ai liberi e poi Allodi su rimbalzo offensivo segnano il +7 (71-78) quando mancano quaranta secondi. Fabriano perde un po’ la testa, viene sanzionata con due falli tecnici e Fallucca è glaciale per il 71-81 finale.

UFF.STAMPA LUISS BASKET