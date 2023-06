Serie B F G4 – Real Sebastiani Rieti vince ancora a Faenza e si qualifica per la Final Four

Rieti vince anche Gara 4 68-70 e si qualifica al concentrato nazionale del 16, 17 e 18 giugno. Altra gara tiratissima decisa nel finale. Faenza sempre avanti, nel quarto periodo la reazione da grande squadra di Rieti con 4 bombe decisive. Grande prestazione di tutta la squadra in ogni suo singolo. La RSR va a Ferrara!

LA GARA

PRIMO TEMPO

Dopo due minuti bloccati la apre Mastrangelo con due punti, 0-2. Risponde Molinaro, 2-2. Mastrangelo spara da tre, Ceparano ruba palla e segna due punti, 2-7. Poggi con il Tap-in, 4-7. Siberna allo scadere dei 24 pareggia segnando da tre, 7-7. Castellino fa 1/2, Tomasini penetra e realizza, 8-9. Arresto e tiro di Tomasini, 8-11. Il barba libera Pagani che ne mette due, 8-13. Mastrangelo ruba palla e sul capovolgimento ne mette altri due con un gran canestro, 8-15. Due liberi messi a segno da Vico, 10-15. Contento e Siberna fanno 1/2, 11-15. Bomba infuocata di Contento, 11-18. Aromando ne mette due su assist di Poggi, 13-18. Poggi impeccabile dai 5.8, 15-18. Bandini segna la bomba del pareggio alla fine del primo quarto, 18-18.

1/2 di Matrone ai liberi, Rieti rimette il muso avanti, 18-19. Vico chirurgico dalla media, 20-19. Palleggio arresto e tiro di Piccin e canestro di Vico, 22-21. Matrone liberato sotto canestro ne mette due, 22-23. Petrucci spara da tre, 25-23. Two & one di Voltolini, 27-23. Gran canestro di Tomasini, 28-25. Di forza Aromando ne mette due da sotto, 30-25. Canestro di Tabella di Contento, 30-27. 1/2 di Chinellato dalla linea della carità, 30-28. Two & one anche per Chinellato, 30-31. 1/2 di Petrucci e bomba di Siberna, 34-31. Piccin ancora a canestro, 34-33. 2/2 ai liberi messo da Vico, 36-33. Vico dalla media, 38-33. Contento preciso ai liberi, 38-35. Sul +3 Faentino termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Due punti di Poggi, 40-35. Bomba di Chinellato, 40-38. Petrucci con due punti facili, 42-38. Tomasini penetra e risponde, 42-40. Altro gran canestro di Piccin, che impatta la gara sul 42-42. Molinaro lotta e conquista due punti, 44-42. Bomba di Vico, +5 Faenza. Risponde Piazza, 47-45. Altra tripla di Sebastian Vico, 50-45. 2/2 di Aromando ai liberi, 52-45. Grande bomba di Contento che riporta a contatto Rieti, 52-48. Bandini risponde con la stessa medicina, 55-48. Matrone fa 1/2 dai 5.8, 55-49. Cepa con due punti, 55-51. 1/2 anche per Piccin, 55-52. Rieti si affaccia agli ultimi 10 di gioco sotto di 3 lunghezze.

Poggi ne mette due, Piazza tre, 57-55. 2/2 di Aromando, 59-55. Altra bomba di Contento, 59-58. Piazza da tre!!! 59-61. Anche Mastrangelo dalla lunga, Rieti va avanti 5. Piccin spara anche lui dai 6.75, 59-67. Canestro con fallo per Poggi, il #9 non sbaglia e Faenza si riavvicina a -5. Aromando preciso dai 5.8, 64-67. Two & one di Chinellato, 64-70. Petrucci dall’angolo, 67-70. Vico fa 1/2 Faenza a -2. Rieti la porta a casa! Rieti è al concentramento!.

Il tabellino del match:

BLACKS FAENZA vs REAL SEBASTIANI RIETI 68-70 (parziali: 18-18; 20-17; 17-17; 13-18).

BLACKS FAENZA: Bandini 6, Pastore, Siberna 7, Vico 17, Poggi 11, Castellino 1, Voltolini 3, Molinaro 4, Petrucci 9, Aromando 10, Ragazzini, Nkot Nkot.

Coach: Luigi Garelli

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 11, Tomasini 8, Contento 13, Piccin 9, Valente, Chinellato 10, Mazzotti, Matrone 4, Piazza 9, Ceparano 4, Pagani 2, Frattoni .

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Schena di Castellana Grotte (BA) e Caldarola di Ruvo di Puglia (BA)

NOTE:

Area Comunicazione RSR