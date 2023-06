Serie B F4 – La Luiss perde con Orzinuovi ma grazie alla differenza canestri sale in A2

Luiss Roma – Agribertocchi Orzinuovi 78-79 (27-22, 16-17, 14-25, 21-15)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 16 (3/3, 2/6), Matteo Fallucca 15 (1/4, 4/9), Domenico D’argenzio 13 (3/4, 2/5), Giovanni Allodi 11 (4/6, 0/0), Riccardo Murri 9 (3/4, 1/4), Marco Legnini 8 (1/3, 2/4), Cesare Barbon 3 (0/0, 1/2), Matija Jovovic 3 (1/6, 0/0), Giorgio Di bonaventura 0 (0/0, 0/0), Alessandro Perotti 0 (0/2, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 21 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Giovanni Allodi 11) – Assist: 19 (Matteo Fallucca, Riccardo Murri 4)

Agribertocchi Orzinuovi: Marco Planezio 15 (0/3, 3/6), Nicolas Alessandrini 13 (4/8, 1/3), Mattia Da campo 12 (3/7, 1/5), Giovanni Gasparin 11 (2/3, 1/3), Filippo Gallo 9 (0/1, 3/5), Ennio Leonzio 8 (0/1, 2/7), Emanuele Trapani 7 (1/1, 0/2), Alessandro Procacci 4 (2/3, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Riziero Ponziani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Giovanni Gasparin 9) – Assist: 20 (Ennio Leonzio, Alessandro Procacci 4)

Luiss Roma, la sconfitta più dolce che ci sia: nell’ultima giornata della Poule Promozione vince Orzinuovi 79-78 ma la Luiss per la miglior differenza canestri è promossa in Serie A2. Un risultato straordinario, incredibile, a tratti inaspettato: ma non si deve pensare che sia stato casuale. Da due anni la squadra dell’Università romana ha plasmato una famiglia, composta da giocatori e staff tecnico-dirigenziale, che lavora in simbiosi. E questo è il risultato: in una stagione di riforma, in cui vengono promosse solamente due squadre su sessantaquattro, con solo studenti universitari, la Luiss si regala il secondo campionato nazionale. È una favola, una storia che assomiglia molto a quella del Leicester di Ranieri. Perché come in quella situazione, oltre ad essere underdog, l’allenatore è romano: Andrea Paccariè, alla sua prima promozione nella seconda serie.

Passando alla cronaca, la gara con Orzinuovi è sin da subito molto combattuta e si viaggia sul filo dell’equilibrio con Legnini che segna cinque punti in fila portando il match sul 10 pari al quarto minuto. Sul finire di prima frazione D’Argenzio mette piede in campo e infila due triple, Perotti acchiappa il rimbalzo offensivo e fa segnare Murri da lontano. La Luiss vede il canestro grosso come una vasca da bagno e Pasqualin segna due tiri pesanti da distanza sidera: 27-22 il primo quarto.

Orzinuovi si rifà sotto con un parziale di 9-0, Allodi con due tap in offensivi mette due possessi pieni tra le due squadre (38-32) al giro di boa della seconda frazione. All’intervallo, complice la volontà e bravura di Orzinuovi, la Luiss conduce 43 a 39.

Al rientro dagli spogliatoi i bresciani producono il massimo sforzo per mettere la testa avanti, e ci riescono con la tripla di Gallo che viene però subito ripagato della stessa moneta da Fallucca. Murri tiene la Luiss a contatto con un jumper, ma Alessandrini converte un gioco da tre punti e Leonzio spara la tripla del +8 (52-60).

Lo stesso Leonzio si ripete poco dopo per il +10 Orzinuovi (59-69) che è l’ultimo scarto che manda in Serie A2 gli universitari, ma Murri ha la freddezza di appoggiarne due al vetro e Fallucca segna una tripla importantissima per il 66-72. La Luiss ha problemi di falli, con Legnini e Pasqualin fuori per cinque, e allora Murri prima e poi D’Argenzio con due magie da iniziato del gioco riportano Roma sotto di due sole lunghezze 75-77 quando mancano due minuti scarsi. Orzinuovi la vuole mandare al supplementare, ma la Luiss sbaglia appositamente tutti i liberi: si scatena la festa sugli spalti e in campo. La Luiss Roma per la prima volta nella sua storia giocherà la Serie A.

UFF.STAMPA LUISS SPORT