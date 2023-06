Serie B F4 – La Luiss piazza la rimonta, Real Sebastiani Rieti battuta

La RSR perde la prima partita delle finali di Serie B contro la LUISS Roma che prevale 65-69. Rieti resta avanti per i primi tre quarti ma nell’ultimo c’è l’allungo dei capitolini che risulta decisivo. La Sebastiani giocherà dunque domani alle 20:30 contro Orzinuovi in una partita che è già da dentro e fuori.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Tomasini con due liberi dopo 2 minuti a reti bianche. Tomasini imbocca Pagani che non sbaglia, 4-0. 1/2 di Jovovic dai 5.8, 4-1. Bomba di Barbon che impatta a quota 4. 1/2 anche per Pagani, 5-4. Arcobaleno di Pasqualin, primo vantaggio LUISS, 5-6. D’Argenzio con due punti, Piazza cin tre, 8-8. Legnini in arretramento ne mette due, 8-10. D’Argenzio penetra e segna, 8-12. Chinellato preciso dalla lunetta, 10-12. Altra tripla di Piazza, Rieti rimette il muso avanti, 13-12.

2/2 di Pasqualin dai 5.8, 13-14. Due punti per parte, 15-16. Tripla della Luiss che va a +4. Jovovic realizza due liberi, due possessi ora tra le due squadre, 15-21. I due liberi di Tomasini muovono il punteggio di Rieti fermo praticamente da inizio quarto. D’Argenzio ne mette due, 17-23. Canestro dai 6,75 di Tomasini, Rieti a -3. Bushati in arresto e tiro, D’Argenzio da sotto canestro, 24-25. 50% ai liberi questa volta per il barba, 25-25. Fallucca non sbaglia invece, 25-27. Si segna solo ai liberi, 1/2 per Roma, “/2 per Rieti, 27-28. Mazzotti ruba palla e va a schiacciare, Chinellato replica poco dopo, 31-28. Fallucca con l’appoggio, 31-30.

SECONDO TEMPO

Quattro punti per la LUISS, cinque per la Sebastiani, 36-34. Due punti per Ceparano, 38-34. 2/2 di Fallucca ai liberi, 38-36. D’Argenzio in contropiede appoggia due punti, 38 pari. Dalla linea della carità Piazza fa 1/2, 39-38. Gran tripla di Legnini che riporta avanti Roma, 39-41. Bushati in step-back da tre, 42-41. Poco dopo il Cobra fa 2/3 ai liberi, 44-41. Murri con due punti, 44-43. Passaggio no look di Bushati per Pagani che inchioda, 46-43. Si va all’ultimo quarto con ancora Rieti avanti di uno dopo il canestro di D’Argenzio.

Palleggio arresto e tiro di D’Argenzio, ancora l’asse Bushati-Pagani, 48-47. Tripla di Mazzotti, 51-47. Piccin replica al compagno e Rieti va a +7. Fallucca ancora preciso dai 5.8, 54-49. Anche Tomasini spara da tre, 57-49. Pasqualin con un gran canestro da due, 57-52. Allodi con due punti dalla media, 57-54. Jovovic con due punti facili, LUISS nuovamente a -1. Bomba di Pasqualin che riporta avanti la LUISS di due, 57-59. Due punti di Jovovic, 57-61. Jovovic fa 1/2 ai liberi, 57-62. Murri colpisce da tre, la LUISS va a +8. Due liberi messi dalla LUISS, tripla di Ceparano, 61-67. Due punti per Ceparano, 63-67. Fallucca fa 2/2 dai 5.8, 63-69. 2/2 anche per Pagani, 65-69, termina così.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs LUISS ROMA 65-69 (parziali: 13-12; 18-18; 15-15; 19-24).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo, Tomasini 13, Piccin 4, Valente, Chinellato 9, Mazzotti 5, Matrone 4, Piazza 7, Ceparano 5, Pagani 11, Frattoni, Bushati 7.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

LUISS ROMA: Murri 5, Perotti, Jovovic 10, Allodi 3, Fallucca 18, Pasqualin 14, D’Argenzio 14, Invernizzi, Barbon 3, Tolino, Di Bonaventura, Legnini 2.

Coach: Andrea Paccariè

ARBITRI: Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI) e Gai di Roma (RM)

NOTE:

Area Comunicazione RSR

