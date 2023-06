Serie B F4 – Monologo Orzinuovi, Real Sebastiani Rieti sconfitta malamente

La Sebastiani perde anche la seconda partita, Orzinuovi ha la meglio per 84-64. Sono ridotte ora al lumicino le speranze per Rieti, troppi i fattori che dovrebbero allinearsi per una qualificazione in A2. Gara che ha visto partire bene la RSR. Amarantocelesti che si sono però spenti con il tempo, la precisione dei bianco blu poi ha fatto il resto. La Real domani giocherà alle 16:30 con Vigevano.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La gara si apre con i due di Paesano, 0-2. Bel canestro dalla media di Chinellato, 0-4. Gasparin con due punti sblocca Orzinuovi, 2-4. Two & one di Planezio, poi due punti per Chinellato e Trapani, 7-6. Bomba di Planezio e piazzato di Paesano, 10-8. Bomba di Chinellato e punteggio sul 10-11. Tripla anche per Contento, +4 Real. Gasparin dal pitturato e Contento in penetrazione, Leonzio colpisce da fuori, 15-16. Dopo 6 mesi Marco torna a segnare e lo fa da fuori, 15-19. Procacci risponde dai 6.75, 18-19. Tecnico alla panchina lombarda, Spanghero non sbaglia dai 5.8, 18-20. Spanghero libera Ceparano che non sbaglia dall’angolo, 18-23. Planezio fa 1/2 Spanghero spara da tre sulla sirena!! 19-26

Planezio dalla punta, 22-26. Da Campo liberato non sbaglia da fuori, 25-26. Arresto e tiro di Tomasini, canestro e due punti, +3 Sebastiani. Bomba di Trapani che vale il pareggio, 28-28. Antisportivo fischiato a Mazzotti, Planezio fa 1/2 e Alessandrini ne mette due, 31-28. Mazzotti con due punti, 31-30. Piazzato di Chinellato, 31-32. 2/2 per Alessandrini dalla linea della carità, 33-32. Anche Pagani è preciso, 33-34. Di prepotenza Pagani sotto canestro si prende altri due punti, 33-36. Gallo dall’angolo, 36-36. 4 punti per Orzi, 40-36. Colpisce anche Alessandrini da fuori, 43-36. Grande assist di Spanghero e canestro di Chinellato, 43-38.

SECONDO TEMPO

Planezio da tre e Paesano da due, 46-40. Paesano con altri due punti, 46-42. Gasparin lasciato solo non sbaglia da fuori, 49-42. 1/2 di Ceparano ai liberi, 49-43. Alessandrini ancora da tre, risponde Paesano con la stessa medicina, 52-46. Altri due punti per Alessandrini, 54-46. Bomba di Cepa, 54-49. 1/2 da parte di Procacci, 55-49. Il n.13 Bresciano ne mette altri due, 57-49. Due punti facili per Gasparin, Orzinuovi a +10. Leonzio in arretramento ne mette due, 61-49. Bomba di Spanghero che desta Rieti, 61-52. 2/2 per Leonzio dai 5.8, 63-52. Gran canestro di Gallo da tre, Paesano prova a mantenere Rieti in scia con due punti, 66-54. Altri due punti per Paesano, 66-56. Planezio tutto solo non può sbagliare, 68-56. 3/4 di Trapani ai liberi, 71-56.

Leonzio con l’appoggio facile, 73-56. Poco dopo il #20 spara anche da tre, 76-56. Tripla di Contento, 76-59. Gallo penetra e ne mette due, 78-59. Il #5 di Orzi poco dopo segna anche da fuori, 81-59. Alessandrini da tre, Ceparano da due, 84-61. Mazzotti con due punti, 84-63. 1/2 di Chinellato, 84-64. Termina con il +20 Orzinuovi.

Il tabellino del match:

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI vs REAL SEBASTIANI RIETI 84-64 (parziali: 19-26; 24-12; 28-18; 13-8).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Gallo 11, Da Campo 3, Carnevale, Alessandrini 16, Trapani 8, Planezio 16, Gasparin 12, Procacci 6, Ponziani, Leonzio 12.

Coach: Marco Calvani

REAL SEBASTIANI RIETI: Tomasini 2, Paesano 15, Contento 10, Piccin, Valente, Chinellato 12, Mazzotti 4, Piazza, Ceparano 9, Pagani 4, Frattoni, Spanghero 10.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Guarino di Campobasso (CB) e Schena di Castellana Grotte (BA)

NOTE:

Area Comunicazione RSR