Serie B F4 SF – Livorno vola in finale, troppe assenze per Ruvo di Puglia

Una splendida Livorno domina e spazza via un’acciaccata Ruvo conquistando con pieno merito la finale, raggiungendo Montecatini. Prova maestosa del roster di Andreazza, fin dalle prime battute padrona del campo. Per Ruvo il rammarico di esser arrivata con troppe assenze a un appuntamento così importante.

Ruvo di Puglia: Traini, Jackson, Toniato, Leggio, Galmarini

Livorno: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni

CRONACA – E’ un canestro di Fantoni ad aprire la contesa tra le due squadre. Lo imita Williams e Livorno fa subito 0-4. Leggio sblocca Ruvo, poi sale in cattedra Fratto che trova prima la tripla poi una gran giocata del 2+1 che vale il 7-12. Terenzi fa più sette, costringendo la compagine pugliese al minuto di sospensione. Sale in cattedra dall’arco anche Allinei e Livorno scappa a più dieci. Immediata risposta di Leggio, ma i toscani continuano a far male sotto canestro con Fantoni che scrive 10-19. Saccaggi fa più dieci dall’arco (12-22), archiviando un primo frazione tutto di marca Libertas. Tozzi da una parte, Leggio dall’altra danno il via al secondo periodo. Buca si sblocca con un gran canestro (16-26), ma Traini con due giri in lunetta rimette in scia Ruvo sul 22-28. Ricci sblocca Livorno, ma l’inerzia è tutta di Ruvo con Jackson che insacca la tripla del 26-30. Contro risposta di Ricci (26-33), poi lo imita Fratto ed è nuova fuga toscana sul 26-36. Salgono i decibel di tifo livornese e Ricci si scatena, con un’altra bomba che vale la fuga sul 26-39. Jackson piazza sei punti in fila (32-39), ma Livorno regge l’urto e al riposo conduce 34-41. Servono oltre due minuti per vedere il primo canestro dopo l’intervallo, con Fantoni a segno per il più nove. Tozzi da tre non sbaglia ed è nuova fuga Libertas sul 34-46. Galmarini mette fine al digiuno pugliese, ma Allinei da tre punti fa esplodere il tifo livornese per il 36-49. Galmarini colpisce da tre, ma Ricci prima e Fantoni poi aumentano ancora il margine sul 39-53. L’inerzia è tutta di Livorno che al trentesimo conduce 47-62. Eliantonio da tre prova a rianimare i compagni, ma cinque punti in fila di Bargnesi valgono il 50-67. Buca inchioda la giocata della partita, Fratto spara un’altra tripla e manda in fuga la Libertas a più ventidue. Il numero quattro si ripete ancora dall’arco, con il 50-75 che vale con largo anticipo i titoli di coda. Livorno s’impone 61-86.

MVP BASKETINSIDE.COM: FRATTO

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Akern Libertas Livorno 61-86 (12-22, 22-19, 13-21, 14-24)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 15 (3/8, 2/3), Gianmarco Leggio 15 (3/5, 2/3), Lorenzo Galmarini 14 (4/10, 1/1), Luca Toniato 5 (2/5, 0/5), Giacomo Eliantonio 5 (1/3, 1/5), Andrea Traini 4 (0/2, 0/5), Armin Mazic 3 (0/0, 1/2), Marco Contento 0 (0/1, 0/2), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Gianmarco Leggio, Luca Toniato , Andrea Traini 6) – Assist: 9 (Andrea Traini 3)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 15 (1/2, 4/7), Antonello Ricci 15 (4/6, 2/3), Dorin Buca 11 (4/6, 0/0), Tommaso Fantoni 10 (5/8, 0/0), Andrea Bargnesi 10 (1/1, 2/5), Leon Williams 7 (3/4, 0/2), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/5), Luca Tozzi 5 (1/5, 1/4), Diego Terenzi 4 (2/3, 0/1), Andrea Saccaggi 3 (0/1, 1/1), Federico Madeo 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 44 9 + 35 (Tommaso Fantoni, Leon Williams 8) – Assist: 18 (Andrea Bargnesi, Leon Williams 4)