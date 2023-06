Serie B F4 – Vigevano doma Rieti e torna in A2

Spedizione dolorosa per Rieti a Ferrara, 3 partite, 3 sconfitte. L’ultima contro Vigevano per 73-67. Sebastiani mai in partita saluta così definitivamente il sogno A2. Vigevano si prende la promozione.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Strautmanis la apre con due punti, 2-0. Peroni tutto solo non sbaglia, 4-0. I primi due di Rieti li mette Chinellato, 4-2. Bomba di Peroni, 7-2. 1/2 di Rossi, 8-2. Ancora Chinellato, unico marcatore di Rieti fin qui, 8-4. Bushati inventa per Paesano, 8-6. Strautmanis da tre, Contento da due, 11-8. Paesano inchioda e porta Rieti a -1, Laudoni non ci sta e ne mette due, 13-10. Ragagnin dall’angolo non sbaglia, 16-10. Tomasini in arretramento, 16-12. Broglia con due punti facile, +6 Vigevano. Due punti di Laudoni, 20-12. 2/2 di Mazzotti, 20-14. Ragagnin dalla stessa posizione di prima non sbaglia, 23-14. 1/2 per Tomasini, 23-15. Due punti allo scadere per Rossi, 25-15.

Due punti di Chinellato, 25-17. Strautmanis da fuori, 28-17. Contento aiutato dal ferro, 28-19. Benites penetra e segna, 30-19. 1/3 di Tomasini ai liberi, 30-20. Contento libera Chinellato che ne mette due, 30-22. Altri due punti per Chinellato, 30-24. 1/2 dalla lunetta per Piccin e due punti segnati da Rossi, 32-25. 2/2 da parte di Chinellato dalla linea della carità, 32-27. Due punti in penetrazione per Contento, 32-29. 2/2 si Benites e due punti di Rossi, 36-29. Benites ancora dalla linea della carità, 38-29. Strautmanis mette altri due punti, 40-29. Chinellato in step back, 40-31. 1/2 messo a segno da Rossi e canestro di Mazzotti, 41-33. Termina con il +8 lombardo il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Rossi colpisce da fuori, 44-33. Peroni, anche lui da tre, 47-33. Mercante fa 2/2 dai 5.8, 49-33. Segna Chinellato con due punti, 49-35. Tomasini dai 6.75, 49-38. Tripla anche per Piccin, 49-41. Due punti per Paesano, 49-43. 2/2 per Laudoni, 51-43. 1/2 per Rossi, 52-43. Paesano da fuori, 52-46. Broglia e Paesano, due punti per parte, Peroni invece spara da tre, 57-48. Laudoni con l’appoggio, 59-48. Bomba di Bushati, 59-51. Bel canestro di Tomasini, 59-53. +6 dei gialloblu a fine terzo quarto.

Bushati in step – back da tre, 59-56. Quattro punti per Laudoni, 63-56. Benites da fuori, solo retina, 66-56. Ceparano penetra e appoggia due punti, 66-58. Chinellato 2/2 ai liberi, 66-60. Peroni uscito dai blocchi non sbaglia dalla media, 68-60. Rossi per il +10 Vigevano, 70-60. Canestro di Piccin da sotto, 70-62. Tripla di Tomasini, 70-65. Due punti per Laudoni, 72-65. Si chiude sul 73-67 la gara, Vigevano è in A2.

Il tabellino del match:

ELACHEM VIGEVANO vs REAL SEBASTIANI RIETI – (parziali: 25-15; 16-18; 18-20; -).

ELACHEM VIGEVANO: Benites 9, Tagliavini, Laudoni 14, Mercante 2, Pisati, D’Alessandro, Strautmanis 10, Ragagnin 6, Broglia 4, Spaccasassi, Rossi 15, Peroni 13.

Coach: Paolo Piazza

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo, Tomasini 12, Paesano 11, Contento 6, Piccin 6, Valente, Chinellato 18, Mazzotti 4, Matrone, Ceparano 4, Frattoni, Bushati 6.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Giordano di Gela (GL) e Scaramellini di Colli al Metauro (PU)

NOTE:

Area Comunicazione RSR