Serie B – Fabriano batte Jesi e allunga in vetta

Al PalaGuerrieri va in scena il Derby più rinomato delle Marche, una sfida che caratterizza le due compagini da decenni, quando Aurora e Fabriano Basket battagliavano in Serie A2 e molti dei protagonisti di oggi non erano neanche nati; all’andata aveva prevalso la Ristopro per 50-65, al termine di una partita combattuta, decisa negli ultimi 10’.

È Jesi a cominciare meglio con Giacchè protagonista: il giovane playmaker segna 9 degli iniziali 11 punti dei suoi, creando scompiglio nella difesa biancoblu; la Janus paga la poca concentrazione all’ingresso in campo, ma riesce a rimanere a contatto nonostante le difficoltà. Sulla tripla di Marulli a 4’’ dallo scadere si chiude la prima frazione, sul punteggio di 17-18.

Salgono in cattedra i senatori fabrianesi Merletto e Garri, che portano i compagni sul +9, firmando un parziale di 15-4 in pochi minuti; l’Aurora accusa l’incessante pressione avversaria e non riesce a costruire tiri puliti, salvo qualche spunto del solito Giacchè e di Cocco. Il canestro di Radonjic del 38-30 è l’ultimo sprazzo del secondo periodo, con i giocatori che tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

Al rientro sul parquet Jesi si rifà sotto, portandosi a –5 con un Quarisa abile nel pitturato e a rimbalzo; i biancoblu allungano nuovamente (sulla schiacciata di Papa il vantaggio è di 9 punti), ma gli uomini di coach Ghizzinardi sono abili e tosti in difesa e non ne vogliono sapere di mollare la presa, tanto di tornare a –5 sull’appoggio allo scadere di Giampieri.

L’ultimo quarto corona Fabriano come vincitrice di entrambi i Derby: con maturità ed esperienza, i padroni di casa prima toccano il massimo vantaggio (10 punti), poi sono bravi a mantenere il distacco, evitando ogni accenno di rimonta dell’Aurora. Festeggia la Ristopro, che si gode la vittoria e il primo posto a +4, in attesa del match con Giulianova nella prossima uscita.

Ristopro Fabriano – The Supporter Jesi 67-56 (17-18, 21-12, 10-13, 19-13)

Ristopro Fabriano: Andrea Scanzi 12 (5/9, 0/3), Daniele Merletto 12 (3/3, 2/5), Roberto Marulli 11 (4/7, 1/2), Luca Garri 10 (4/8, 0/3), Francesco Paolin 9 (3/4, 1/4), Todor Radonjic 7 (2/6, 0/3), Francesco Papa 6 (2/3, 0/0), Gianmarco Gulini 0 (0/0, 0/0), Alessio Re 0 (0/0, 0/0), Francesco Di paolo 0 (0/0, 0/0), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Todor Radonjic 12) – Assist: 7 (Daniele Merletto, Luca Garri 2)

The Supporter Jesi: Noah Giacche’ 17 (5/7, 2/7), Fabio Giampieri 9 (3/5, 0/4), Andrea Quarisa 8 (4/8, 0/1), Mattia Magrini 6 (1/4, 1/6), Daniele Cocco 6 (3/5, 0/0), Massimiliano Ferraro 5 (1/2, 1/2), Antonio Valentini 5 (1/3, 1/2), Simone Mentonelli 0 (0/1, 0/1), Rezart Memed 0 (0/0, 0/0), Pietro Montanari 0 (0/0, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0), Gabriele Mentonelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 11 – Rimbalzi: 26 4 + 22 (Andrea Quarisa 8) – Assist: 5 (Andrea Quarisa 2)