Serie B – Fabriano batte Roseto e aggancia gli abruzzesi in testa alla classifica

RISTOPRO FABRIANO – LIOFILCHEM ROSETO 91-69 ( 22-6, 23-17, 24-23, 22-23 )

Fabriano: Alibegovic n.e. , Papa 10 , Paolin 10 , Merletto 16 , Di Giuliomaria , Cassar 4 , Garri 13 , Scanzi 15 , Gulini 5 , Marulli 6 , Radonjic 12 , Caloia All. Pansa

Roseto: Pedicone 2 , Valentini , Di Emidio 3 , Cocciaretto , Sebastianelli 1 , Palmucci , Ruggiero 11 , Pastore 4 , Amoroso 12 , Nikolic 19 , Serafini n.e. , Lucarelli 14 All. Trullo

NOTE: Tiri da 2: Fabriano 23/44 ; Roseto 23/46

Tiri da 3: Fabriano 12/26 ; Roseto 3/18

Tiri Liberi: Fabriano 9/11 ; Roseto 14/21

Rimbalzi: Fabriano 41 ( 7 offensivi ) ; Roseto 37 ( 8 offensivi )

Assist: Fabriano 18 ; Roseto 9

USCITI PER 5 FALLI: nessuno

Esce sconfitto Roseto dal PalaGuerrieri di Fabriano contro i padroni di casa della Ristopro con il risultato finale di 91-69. Gli uomini di coach Pansa salgono così a quota 14 in classifica, raggiungendo proprio la Liofilchem e in virtù dello scontro diretto a favore si prendono momentaneamente la prima posizione. Il break decisivo per i marchigiani sul finire della prima frazione, per poi allungare nel secondo quarto: sei uomini in doppia cifra in casa Fabriano, top scorer Merletto con 16 punti , 6 assist e un’intensità mostruosa, bene anche Andrea Scanzi con 15 punti , quest’ultimo fondamentale con i canestri nel secondo periodo, 13 per Garri e 12 Radonjic, per i biancazzurri 19 e 8 rimbalzi per Aleksa Nikolic, 14 per Lucarelli e 12 da parte di Amoroso e 11 per capitan Ruggiero.

Trullo che non ha potuto contare su Alberto Serafini, in panchina ma ancora dolorante dopo la scavigliata di domenica scorsa contro Civitanova e soprattutto ha dovuto fare i conti con una settimana di allenamenti difficile, con i vari Amoroso, Lucarelli e Nikolic che si sono allenati col contagocce.

Gara che ha visto comandare Fabriano sin dall’inizio grazie ai canestri di Marulli e Cassar: 11-5 al 5°, Roseto ha in Nikolic l’uomo in più, ma Merletto comincia a bombardare da fuori e firma un break fulmineo per il 17-6 del 8°. Dentro Amoroso ma lo spartito non cambia, Papa e ancora Merletto siglano il 22-6 di fine periodo. Nel secondo quarto Trullo prova a mescolare un po’ le carte in difesa e in attacco arrivano i primi punti di Lucarelli e Amoroso, ma è fuoco di paglia e infatti al 15° la squadra di casa scappa sul +25, 39-14, raggiungendo il massimo vantaggio fino a quel momento, con la Liofilchem che prima dell’intervallo prova a ricucire qualcosina con Nikolic e Amoroso per il 45-23 di metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi ci si aspetta una Roseto più arrembante e decisa: Lucarelli ne mette 9 in un amen e insieme a Nikolic rintuzzano un po’ lo svantaggio, Garri torna a essere un fattore e la coppia Gulini-Papa rimette subito le cose in chiaro tra le due squadre per il 67-42 del 28°, con ancora il lungo pescarese della Ristopro che segna per il 69-46 di fine quarto.

A dieci minuti dal termine, sotto di 23 punti, si fa molto dura per Roseto, che soccombe ancora sotto i colpi del duo Radonjic-Polin: Trullo le tenta tutte, ma è inutile, con la gara che si spegne sul 91-69 per Fabriano. Prossimo match domenica 14 febbraio al PalaMaggetti contro la terza forza del campionato ovvero Ancona di coach Rajola.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO