Serie B – Fabriano batte Teramo e resta a punteggio pieno

Seconda giornata di Serie B Old Wild West, Fabriano accoglie Teramo al PalaGuerrieri nella

partita che segna il debutto nel palcoscenico di casa per i biancoblu. Entrambe le compagini

vengono da una vittoria, rispettivamente contro Montegranaro e Civitanova, e sono alla ricerca del

secondo successo consecutivo.

Neanche il tempo di iniziare che la Janus è già in ritmo, complici tre triple consecutive, che

costringono la TASP al time-out dopo appena cinque minuti; Di Bonaventura accorcia le distanze

per i biancorossi, ma il solito Garri giganteggia nel pitturato, portando i suoi sul 22-11 alla fine

della prima frazione di gioco.

Ancora una volta la Ristopro parte alla grande e in quasi 4’ rifila un parziale di 11-4 agli ospiti;

Teramo è stordita e fatica a trovare la via del canestro, trascinati dal solo Di Bonaventura, ne

approfittano i ragazzi di coach Pansa per ampliare il gap: di fatti il tabellone segna 40-18 al

termine del primo tempo.

Al rientro sul parquet si fa rivedere la formazione ospite, cercando di far gioco sulla transizione e

la velocità di esecuzione; Fabriano paga le scorribande avversarie, che accorciano le distanze con

un Esposito ispirato. Dopo 30’ il risultato è di 62-40.

Ci prova ancora Teramo nei primi minuti, tornando a -16 sul canestro in tap-in di Sabelli, ma i

padroni di casa non perdono la concentrazione e si affidano al giovane Di Giuliomaria per

interrompere la striscia positiva biancorossa, autore di due canestri importanti in un momento

delicato; la Janus vince largamente, chiudendo la partita con i soli under. Due su due per i

biancoblu, che battono la TASP e si preparano ad affrontare Roseto fuori casa il 13 Dicembre,

palla a due ore 18:00.

Ristopro Fabriano – Rennova Teramo a Spicchi 2K20 80-60 (22-11, 18-7, 22-22, 18-20)

Ristopro Fabriano: Luca Garri 15 (6/9, 0/2), Todor Radonjic 13 (4/6, 1/4), Roberto Marulli 10 (0/2,

2/5), Andrea Scanzi 9 (3/5, 1/1), Jona Di giuliomaria 9 (3/4, 1/3), Daniele Merletto 8 (0/1, 2/4),

Gianmarco Gulini 8 (1/3, 2/5), Francesco Papa 6 (3/4, 0/1), Leonardo Cola 2 (1/1, 0/0), Marco

Caloia 0 (0/1, 0/0), Leonardo Pacini 0 (0/0, 0/0), Francesco Di paolo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Todor Radonjic 13) – Assist: 16 (Roberto Marulli, Daniele

Merletto 4)

Rennova Teramo a Spicchi 2K20: Gianmarco Rossi 16 (3/5, 2/6), Giorgio Di bonaventura 10 (3/7,

1/4), Alessandro Esposito 10 (5/6, 0/2), Edoardo Tiberti 9 (1/5, 1/2), Francesco Faragalli serroni 5

(0/2, 1/4), Michel Guilavogui 3 (0/1, 0/0), Antonio Serroni 2 (1/2, 0/1), Simone Gatti 2 (1/4, 0/1),

Cristiano Faragalli serroni 2 (1/1, 0/2), Nazzareno Massotti 1 (0/1, 0/0), William luca Wiltshire 0

(0/1, 0/1), Alessandro Di febo 0 (0/1, 0/0)