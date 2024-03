Serie B – Fabriano cinica e concreta, Chieti battuta

By

Trasferta amara nelle Marche.

Ai biancorossi non bastano i 18 punti di Lips, per Fabriano svettano i 21 di un Negri on fire.

Dopo il 2+1 di Negri, la Lux piazza un parziale di 5-0 siglato da Maggio, Obinna e Paesano (3-5 dopo 1 minuto e mezzo di gioco). Lips va a segno con un 2+1 ma Negri è un’incognita per la difesa teatina e, coadiuvato da Giombini e Stanic, porta i padroni di casa sull’11-8 al giro di boa del primo periodo. Cena realizza da sotto ma Fabriano è brava a correre e, con il solito Negri e con Centanni, costringe coach Aniello al timeout a 03:46 dal primo mini break (16-10). La Lux esce bene dal minuto di sospensione e, con la tripla di Lips e l’1/2 di Cena a cronometro fermo, si porta sul nuovo -2 (16-14). Chieti aumenta i propri giri in difesa e, con l’1/2 dalla lunetta di Lips ed il canestro da sotto di Paesano, nonostante i 10 punti di Negri, conclude in vantaggio la prima frazione (16-17).

L’avvio di quarto è sprint: Obinna realizza da sotto, Stanic va a segno dalla mattonella pesante ma Cena risponde con la stessa moneta: dopo un minuto e mezzo di quarto, il parziale è di 19-22. Gli attacchi aumentano d’intensità e, dopo 4 minuti di secondo quarto, il parziale è di 25-27. La Lux cresce in difesa e, con la bomba di Reale, forza coach Niccolai al timeout a 05:12 dalla pausa lunga (25-30). Fabriano è brava a correre e, con un super Stanic, rimette il naso avanti: coach Aniello chiama minuto a 02:07 da fine secondo quarto (35-34). Bedin va a segno con un 2+1, Stanic realizza dalla media ma il canestro in transizione di Ciribeni e la penetrazione di Lips riportano Chieti sul -2 a 3 secondi dal termine della seconda frazione: coach Niccolai vuole organizzare l’ultimo schema offensivo. La tripla di Stanic si infrange sul ferro: al ventesimo, il tabellone recita 40-38.

In avvio di terzo quarto gli attacchi prevalgono sulle difese: dopo tre minuti e mezzo di periodo, il parziale è di 50-45. Negri continua a martellare la difesa teatina ma la reazione dei biancorossi è veemente e, con 5 punti di fila di Reale, coach Niccolai chiama timeout a 03:09 dall’ultimo mini break (55-53). Gnecchi realizza in transizione, Obinna risponde da sotto: a 01:42 da fine terzo quarto, il parziale è di 57-55.

L’avvio di quarto è tutto di chiara marca biancoblù: il 2+1 di Negri e i liberi di Stanic portano Fabriano sul 62-55. L’avvio di quarto di Fabriano è incisivo: con il canestro da sotto di Bedin e la bomba di Centanni, Fabriano costringe coach Aniello al minuto di sospensione (67-55 dopo meno di un minuto di quarto). Fabriano continua ad essere una macchina in fase offensiva, Cena è Reale provano a metterci una pezza: a poco più di 3 minuti da inizio ultimo periodo, coach Aniello è costretto al secondo timeout (77-60). Reale prova a caricarsi sulle spalle il peso offensivo dei suoi ma Fabriano risponde colpo su colpo: coach Aniello chiama timeout a 04:48 dal termine della contesa (81-65). La Lux prova ad accorciare ma Fabriano difende solidamente il proprio vantaggio: al quarantesimo, il finale è di 89-77.

Janus Fabriano – Lux Chieti Basket 1974 89-77 (16-17; 40-38; 62-55)

Janus Fabriano 89: Verri 6, Stanic 16, Negri 21, Centanni 17, Granic NE, Gnecchi 11, Nkot Nkot NE, Carsetti 0, Romagnoli NE, Bedin 9, Giombini 9, Bandini NE.

Lux Chieti Basket 1974 77: Maggio 11, Ciribeni 6, Paesano 4, Cena 11, Obinna 12, Berra NE, Reale 15, Masciopinto 0, Febbo 0, De Sipio NE, Lips 18.

Federico Ionata – Addetto Stampa Lux Chieti Basket 1974