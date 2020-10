Serie B – Fabriano domina il primo quarto, poi batte la Sutor Montegranaro

Quarta amichevole stagionale per la Sutor Basket Montegranaro impegnata sul campo della Ristopro Janus Fabriano. I calzaturieri si sono presentati a questa sfida senza Ezio Gallizzi alle prese ancora con l’infortunio al naso patito contro Pescara, dal canto suo Fabriano non ha potuto contare sull’apporto di Misolic per una distorsione alla caviglia.

Inizio ottimo dei cartai che grazie ai canestri di Garri e Marulli si porta subito sul più 8, 10-2 dopo 2’45”. Stanzani e una tripla di Minoli confezionano un controparziale di 0-5 con la Sutor che torna in scia, 10-7. Fabriano torna in campo dopo un time out e piazza un parziale favorevole di 7-0 per il 17-7 dopo 6’. Il periodo si chiude sul 23-13.

Il secondo quarto si apre all’insegna dell’equilibrio poi, Fabriano complice anche le polveri bagnate in attacco della Sutor vola prima sul 13-4 poi sul 18-6. Il secondo periodo si chiude sul 24-14.

Dopo la pausa, la Sutor torna in campo con il piglio giusto e una difesa di qualità. La squadra di Marco Ciarpella lotta su ogni pallone e la sfida si fa più equilibrata, 8-9 dopo 3’30”. I vantaggi sono minimi da una parte e dall’altra e solo nel finale un canestro di Papa fisa il parziale sul 16-14.

Nell’ultimo tempo di gioco, parte bene Fabriano, 9-0 con un Garri ben ispirato, la Sutor prova a controbattere e risale sullì11-8. Alibevovic e Radonjic però centrano ancora il canestro, Minoli, Riva e Stanzani limitano i danni. L’l’ultimo periodo finisce sul 16-13.

Sabato, primo impegno nella Supercoppa del Centenario per la Sutor Montegranaro attesa dalla trasferta di Ancona contro il Campetto con palla a due fissata alle ore 18.00 e con la gara che sarà trasmessa in diretta su Sutor.TV

Ristopro Janus Fabriano: Alibegovic 8, Papa 7, Paolin 5, Merletto 3, Di Giuliomaria 1, Scanzi 10, Marulli 9, Radonjic 17, Caloia, Garri 17, Slond, Cola, Pacini. All: Pansa.

Sutor Basket Montegranaro: Minoli 15, Riva 11, Angellotti, Ciarpella F. 4, Stanzani 8, Tibs 2, Cipriani 2, Romanò, Bonfiglio 11, Edawi. All: Ciarpella M.

Arbitri: Guercio di Ancona e Scaramellini di Colli al Metauro.

Parziali: 23-13, 24-24, 16-14, 16-13.

