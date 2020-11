Serie B – Fabriano, due casi di #Covid-19 nel gruppo squadra

La Janus Basket Fabriano comunica che, in seguito a tamponi effettuati nella giornata di ieri e di giovedì, sono risultati positivi al Covid-19 due membri della prima squadra; gli stessi sono costantemente monitorati e con sintomi sotto controllo. Al momento, oltre ai due positivi, altri elementi del roster biancoblu sono in isolamento fiduciario, su suggerimento dell’autorità sanitaria; la situazione è perennemente supervisionata dal Dr. Maicol Onesta, che ringraziamo per la disponibilità e l’esperienza messa a disposizione. Il resto della squadra, da lunedì, proseguirà con gli allenamenti in totale osservanza dei protocolli; vi forniremo aggiornamenti appena possibile.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano