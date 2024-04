Serie B – Fabriano passa sul campo della Rucker

Nella 34ª ed ultima giornata di regular season alla Zoppas Arena di Conegliano si affrontano San Vendemiano e Fabriano, terza e quinta forza del girone B di Serie B Old Wild West. La Ristopro, reduce da 5 vittorie consecutive e soprattutto dal successo nel Derby con Jesi, affronta una Rucker desiderosa dei due punti per migliorare la propria posizione in una classifica ancora da definire.

Partono con il piede giusto i ragazzi di coach Niccolai, guidati da Capitan Stanic sia nei punti che nei cioccolatini per i compagni: proprio l’argentino insacca subito 5 punti, seguiti dalla bomba di Centanni e dal canestro di Gnecchi, che costringono coach Carrea al time-out dopo appena 4’ di gioco. La scossa funziona, tanto trovare il sorpasso all’8’ (17-16) con i canestri di Oxilia e Chiumenti; Fabriano tuttavia riprende in mano il pallino del gioco e chiude il primo periodo sul punteggio di 21-23.

L’iniziale tripla di Calbini risveglia l’istinto tiratore dei cartai, Centanni infatti ne segna due, intervallate da quella di Bandini; la Rucker però è brava a non lasciarsi scappare gli ospiti, rimanendo sempre ad un massimo di due possessi di distanza con le realizzazioni di Vettori e Di Emidio. Ancora Centanni firma il +6, ma i liberi di Laudoni mandano le squadre all’intervallo con il tabellone che segna 41-45.

Al rientro sul parquet la Janus fa le prove di allungo: due canestri consecutivi di Giombini e due di Stanic, spezzettati da quelli di Laudoni, portano i biancoblu al massimo vantaggio di +9. Si accende Zacchigna e la Ristopro accusa il momento di grazia dei padroni di casa, che a suon di realizzazioni si portano a -1, costringendo Niccolai al time-out. Con 1’ e 3’’ da giocare, i lunghi Bedin e Giombini creano un piccolo gap per affrontare l’ultimo quarto della sfida, 58-63.

L’ultimo periodo comincia nel migliore dei modi per i cartai, che tornano ancora una volta a +9 con le due bombe di Stanic (top scorer con 23 punti); ma da quel momento inizia il tracollo per gli ospiti, che probabilmente cominciano ad accusare l’assenza di Negri e le rotazioni accorciate. Si vede un Gluditis opaco fino al 32’, coadiuvato dai canestri di Calbini, e la Rucker prima impatta e poi si porta avanti con i liberi del lettone. Centanni pareggia di nuovo, ma nessuna delle due compagini riesce a insaccare il tiro della vittoria: si va al supplementare.

Né Fabriano né San Vendemiano intendono mollare la presa, il risultato è un extra-time non per deboli di cuore. Il carattere della Ristopro, tuttavia, esce fuori per l’ennesima volta: sono proprio i biancoblu i primi a trovare il fondo della retina per due possessi consecutivi, i due punti di Calbini non sono sufficienti per i padroni di casa, vince la Janus.

Rucker San Vendemiano – Ristopro Fabriano 89-91 (21-23, 20-22, 17-18, 22-17, 9-11)



Rucker San Vendemiano: Tommaso Oxilia 19 (6/13, 0/0), Stefano Laudoni 18 (7/9, 0/3), Lorenzo Calbini 13 (2/2, 3/6), Kristaps Gluditis 12 (0/1, 3/6), Mauro Zacchigna 9 (0/2, 2/5), Alberto Chiumenti 8 (2/3, 0/0), Edoardo Di emidio 5 (1/2, 1/3), Enrico Vettori 5 (1/1, 1/2), Sebastiano Perin 0 (0/0, 0/1), Alberto Cacace 0 (0/0, 0/0), Elia Gobbo 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 34 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Tommaso Oxilia 9) – Assist: 22 (Stefano Laudoni 5)

Ristopro Fabriano: Nicolas Stanic 23 (4/13, 4/8), Simone Centanni 17 (3/9, 3/5), Yannick Giombini 13 (6/6, 0/0), Alberto Bedin 12 (5/5, 0/0), Francesco Gnecchi 11 (3/4, 1/2), Vlatko Granic 10 (4/6, 0/1), Paolo Bandini 3 (0/0, 1/3), Patrizio Verri 2 (0/3, 0/6), Matteo Negri 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Yannick Giombini 11) – Assist: 19 (Nicolas Stanic 9)

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini