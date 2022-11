Serie B – Fabriano si prende il big match, Real Sebastiani Rieti battuta

Prima sconfitta in campionato per la Real Sebastiani. Gli amarantocelesti cadono contro la Janus Basket Fabriano che espugna il PalaoSjourner per 84-91. Match giocato a ritmo forsennato dall’inizio alla fine e alla fine la spuntano i marchigiani che si avvicinano così alla RSR in classifica. Prossimo appuntamento per la Real, sabato 26 novembre alle ore 21 contro la Vigor Matelica.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La stappano subito Spanghero e Fall da due, 2-2. Gara subito partita a mille, Tomasini mette dentro due liberi, Centanni appoggia a canestro e Mastrangelo Risponde, 6-4. Petracca aiutato dal ferro la mette dentro, Tomasini solo retina dalla media, 8-6. Impreciso Piccin dai 5.8, 9-6. Stessa sorte per Petracca, 9-7. Catch & shot di Paesano, Rieti a +4. Impeccabile Spanghero dalla lunetta, doppio possesso di vantaggio Real. Torna a segnare Fabriano con Centanni, 13-9. Centanni fa un grande canestro in caduta e riporta sotto di 2 Fabriano, 13-11. Matrone ne segna solo 1 dalla linea della carità e Gulini penetra ed appoggia, 14-13 a 2 minuti dal termine dei primi 10′ di gioco. Long two di Gulini a cui ribatte Chinellato, 16-15. Papa inchioda a canestro, Tomasini con il rimbalzone corregge la tripla sbagliata da Chinellato, 18-17. La grande penetrazione di Stanic chiude il quarto sul 18-19.

La grande schiacciata di Thor apre il quarto e riporta avanti Rieti, 20-19. Rimbalzo difensivo amarantoceleste, Rieti riparte a mille e Contento appoggia a canestro, 22-19. Di potenza Paesano, liberato sotto canestro Papa, 24-21. Ancora Chinellato in penetrazione e poi 1/2 ai liberi, 27-21. 3/3 ai liberi per Stanic e prima bomba di serata per Tomasini, 30-24. 1/2 di Azzano e canestro di Papa, 30-27. Ancora Papa a realizzare da sotto, 30-29. Verri firma il sorpasso da tre, 30-32. Bomba di Spanghero e Sebastiani che rimette il muso davanti, 33-32. Gulini impatta a 33 con un libero. Nello stesso modo Matrone riporta avanti Rieti, 34-33. Classico palleggio arresto e tiro di Stanic, Ceparano lo annulla con una tripla, 37-35. 1/2 di Stanic e assist illuminante per Papa, 37-38. Ancora Papa solo sotto canestro, 37-40. Bomba di Stanic e due punti di Spanghero, 39-43. Si chiude così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Spanghero con la tripla del -1 per aprire questo secondo tempo, 42-43. Azione prolungata di Fabriano e Fall la chiude con due punti, 42-45. Pareggio agguantato da Chinellato con una tripla, 45-45. Parità che persiste con i due punti di Fall e i due liberi di Chinellato, 47-47. Chinellato la spara da tre, 50-47. Petracca e Piccin da due, 52-49. Petracca da tre impatta a 52, Contento e Tomasini non ci stanno e in un battibaleno Rieti è avanti di 4. 1/2 di Papa ai liberi, risponde Piccin dall’angolo, 59-53. Papa ne segna due e la Janus torna a -4. Fall in appoggio, 59-57. Fabriano riagguanta il pareggio con Papa, 59-59. Le due triple segnate da Verri e da Stanic sulla sirena da metà campo fanno terminare il terzo quarto sul 59-65.

Papa con l’appoggio, 59-67. Tripla di Centanni e canestro di Contento, 61-70. Colpiscono da tre Spanghero e Centanni, Matrone e Ceparano riportano sotto Rieti, 69-73. Altra tripla di Verri e canestro di Gulini, 69-78. Two & one di Mastrangelo, sbaglia il libero, 71-78. Papa ne segna altri due ed è +9 Fabriano. 1/2 di Papa e tripla di Mastrangelo, 74-81. 50% ai liberi per Contento, 75-81. Libero d tecnico segnato da Centanni e tripla segnata su posseso successivo, 75-85. Spanghero ne segna due, 77-85. Bomba della speranza di Contento a 2 minuti dalla fine, 80-85. 2/2 di Stanic dalla lunetta, 80-87. 1/2 di Tomasini dai 5.8, 81-87. Papa ne fa due dalla linea della carità e mette un’ipoteca sulla vittoria di Fabriano, 81-89. Poi ne mette altri 2, 81-91. Tomasini prova a dare un’ultima chance a Rieti da tre ma è troppo tardi, la gara si chiude 84-91.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs JANUS BASKET FABRIANO 84-91 (parziali: 18-19; 21-24; 20-22; 25-26).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 7, Tomasini 15, Pavicevic, Paesano 4, Contento 10, Piccin 6, Chinellato 15, Matrone 4, Ceparano 6, Okiljevic, Spanghero 17.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

JANUS BASKET FABRIANO: Papa 26, Centanni 16, Stanic 16, Fall 8, Verri 9, Onesta, Petracca 8, Gianoli, Gulini 7, Azzano 1.

Coach: Daniele Aniello

ARBITRI: Correale di Atripalda (AV) e Del Gaudio di Massa di Somma (NA)

NOTE: Al 38′ Spanghero uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR