Serie B – Fabriano torna alla vittoria, cade Ravenna

Snodo cruciale per i cartai al PalaChemiba, che ospitano l’OraSì Ravenna per la 25 giornata di Serie B Old Wild West. I ragazzi di coach Niccolai, reduci da due sconfitte in altrettante trasferte romagnole, cercano di ritrovare i due punti contro un’agguerrita Ravenna, anch’essa reduce da due insuccessi contro Ruvo e Mestre. Per l’occasione il pubblico Fabrianese ritrova Francesco Paolin, uno dei beniamini della promozione in A2, calorosamente applaudito dai suoi ex tifosi.

Primo quarto poco pulito per entrambe le compagini: tante palle perse, anche banali, portano ad un punteggio basso e pochi canestri realizzati, perlopiù tiri liberi. I padroni di casa provano un primo allungo giungendo sul +6 al 6′, con Bedin e Gnecchi che portano nuova linfa dalla panchina; gli ospiti rispondo prontamente con i quattro liberi di De Gregori e il canestro di Restelli, che valgono il 18-15 dopo 10′.

Il secondo periodo è decisamente il più vivace della sfida, complici anche le difese non proprio irresistibili. Giombini e Negri (12 punti del numero 30 dal 10 al 20′) da un lato, Ferrari e De Gregori dall’altro; Fabriano giunge fino al +7, Ravenna ricuce il gap e torna a -2, ma i due liberi di Negri e il canestro di Centanni sono ossigeno puro prima dell’intervallo. 43-37 alla pausa lunga.

Al rientro sul parquet Fabriano ingrana la quarta e decide di dare una svolta alla partita: break fondamentale griffato dai canestri di Negri e dalle magie di Stanic. Ravenna è in affanno, perde svariati palloni e non trova più il fondo della retina, i biancoblu sentono “l’odore del sangue” e affondano il colpo decisivo. Eloquente il parziale di 20-8 della terza frazione, 63-45 con 10′ rimasti.

L’ultima frazione non comincia nel migliore dei modi per Fabriano, che vede un’OraSì ancora agguerrita e vogliosa di rimonta; proprio per questo, coach Niccolai è costretto al time-out dopo il parziale di 2-7. Dopo l’iniziale appannamento, la Ristopro ritorna in sè e con qualche iniziativa di Centanni e Negri chiude definitivamente lo scontro. Vince la Janus, 79-69 il risultato finale al PalaChemiba.

Ristopro Fabriano – OraSì Ravenna 79-69 (18-15, 25-22, 20-8, 16-24)



Ristopro Fabriano: Matteo Negri 21 (6/10, 1/7), Simone Centanni 18 (6/13, 2/8), Nicolas manuel Stanic 11 (3/7, 1/3), Yannick Giombini 11 (5/13, 0/2), Alberto Bedin 8 (3/3, 0/0), Francesco Gnecchi 6 (2/3, 0/3), Vlatko Granic 4 (2/3, 0/2), Paolo Bandini 0 (0/1, 0/1), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 45 21 + 24 (Yannick Giombini 16) – Assist: 9 (Nicolas manuel Stanic 4)



OraSì Ravenna: Francesco Bedetti 15 (2/5, 1/1), Francesco Paolin 14 (3/6, 1/1), Tommaso De gregori 9 (2/3, 0/0), Marco Restelli 8 (2/2, 1/4), Lorenzo Panzini 6 (0/0, 2/5), Alessandro Ferrari 6 (3/8, 0/0), Mitja Nikolic 6 (3/3, 0/2), Ivan Onojaife 3 (0/4, 0/0), Gabriel Dron 2 (1/3, 0/1), Mario Brunetto 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Alessandro Ferrari, Ivan Onojaife 6) – Assist: 8 (Francesco Bedetti, Francesco Paolin, Lorenzo Panzini 2)

