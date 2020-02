Serie B – Fabriano vince a domicilio ad Ozzano e si riprende la testa della classifica

Al PalaReggiani di Ozzano la Ristopro cerca una vittoria in trasferta che manca da Senigallia; ad opporsi, una Sinermatic che si impone sin dalle prime battute di gioco, con un 8-0 che costringe coach Pansa al timeout. Serve il miglior Radonjic per capovolgere la situazione, con un controbreak da 0-14.

Nel secondo periodo giganteggiano Merletto e Garri, con l’ultimo autore di alcune difese notevoli (e il solito apporto in attacco) e con il play in grado di mettere in subbuglio la difesa Ozzanese, la quale, però, non lascia scappare gli ospiti e prova a rimanere aggrappata con Iattoni. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 29-36.

Al rientro sul parquet è un’epopea biancoblu: i cartai segneranno alla fine del periodo 34 punti, portando il gap a quasi trenta lunghezze e chiudendo virtualmente la partita. Sarà l’occasione di Merletto per continuare a brillare ( 27 di valutazione al termine con 19 punti n.d.r); Ozzano accusa il colpo e prova a rimediare con Montanari, ma ormai è troppo tardi.

L’ultimo periodo è solo garbage time, nella Janus trovano spazio Cianci e Cicconcelli, riuscendo comunque a chiudere 88-64; la Ristopro vince, la seconda consecutiva, entrambe con uno scarto di più di venti lunghezze. Ora testa a Domenica, attesa un’altra trasferta: questa volta è il turno di Giulianova.

SINERMATIC OZZANO: Morara 6 (3/6, 0/1), Chiusolo 3 (0/1, 1/2), Mastrangelo 11 (2/4, 1/4), Corcelli (0/3, 0/1), Iattoni 10 (1/5, 2/3), Folli 4 (2/4, 0/2), Favali 6 (1/1, 1/2), Dordei n.e., Lolli, Galassi 4 (2/7, 0/4), Montanari 12 (3/7, 2/6), Crespi 8 (2/5, 1/1). All. Grandi

RISTOPRO FABRIANO: Fratto 4 (1/3, 0/1), Petrucci 11 (0/1, 3/6), Del Testa 5 (1/1, 1/4), Paolin 9 (3/5, 0/3), Merletto 19 (7/10. 1/2), Cicconcelli, Garri 12 (4/5, 0/1), Radonjic 15 (4/4, 1/2), Cianci 2 (1/3), Fontana 11 (4/6, 1/3). All. Pansa

Arbitri: Gallo di Monselice e Occhiuzzi di Trieste

Parziali: 17-22, 29-36, 46-70



Giacomo Marini

Ufficio stampa Janus Basket Fabriano