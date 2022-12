Serie B – Fabriano vince contro Fiorenzuola

By

Ultima partita del 2022, al PalaChemiba si gioca la tredicesima giornata di Serie B Old Wild West tra Fabriano e Fiorenzuola; sconfitta per la Ristopro nell’ultima sfida disputata (Ancona), stesso risultato anche per le “Bees” contro Jesi.

Inizio fulminante di Fiorenzuola, che infila un 0-9 di parziale in appena 2’, quattro segnati dal giovane ex Alessio Re. Il punto di svolta di Fabriano arriva con l’antisportivo fischiato a Preti su Petracca, che segna i due liberi accompagnati da una bomba nel possesso successivo. Tanti canestri segnati, le due compagini terminano la prima frazione sul punteggio di 25-27.

Il primo vantaggio biancoblu arriva al minuto 14, sul canestro di Papa, prontamente smorzato dalla formazione di coach Galetti. Le percentuali al tiro rimangono molto alte, così come il ritmo del match. Giorgi è impeccabile in tutte le zone del campo e mette in seria difficoltà la retroguardia cartaia; dall’altra metà campo è Papa a trascinare i suoi compagni. 46-50 all’intervallo.

Al rientro sul parquet prosegue l’equilibrio fra le due squadre: Giacchè mette in mostra tutto il suo talento, Petracca risponde come sa fare. Giorgi non smette più di segnare e porta i suoi sul +3, ma Gulini ripaga con la stessa moneta ed è ancora parità. Pandemio al PalaChemiba, quando Gulini e Centanni segnano due triple in back-to-back. 71- 66 con 10’ da giocare.

Nonostante manchi davvero poco alla conclusione del match, il risultato è sempre in equilibrio. Sale in cattedra Fall, che con la solita garra si lancia (letteralmente) su ogni pallone, andandosi a guadagnare innumerevoli falli e tiri liberi. Fabriano giunge fino al +11 con 3’ da giocare, i gialloblu tengono ancora le speranze accese con Caverni, accorciando fino al –3. Non è sufficiente tuttavia, Fabriano vince, chiudendo il 2022 con una vittoria; sono otto nelle ultime nove, si rimane saldamente al secondo posto. Appuntamento all’anno prossimo, contro la Virtus Imola.

Ristopro Fabriano – Pallacanestro Fiorenzuola 1972 92-89 (25-27, 21-23, 25-16, 21-23)



Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 16 (4/10, 1/4), Francesco Papa 15 (6/10, 0/2), Patrizio Verri 14 (3/7, 1/4), Yande Fall 13 (3/4, 0/0), Andrea Petracca 12 (2/3, 2/7), Simone Centanni 12 (2/3, 2/6), Gianmarco Gulini 8 (1/1, 2/2), Riccardo Azzano 2 (1/2, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Francesco Stazi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 35 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Andrea Petracca 14) – Assist: 16 (Nicolas manuel Stanic 8)



Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Gianluca Giorgi 21 (3/4, 3/5), Jacopo Preti 16 (2/7, 2/3), Federico Ricci 11 (4/5, 1/3), Mattia Magrini 10 (2/2, 2/7), Giulio Casagrande 10 (4/5, 0/4), Noah Giacchè 9 (0/1, 3/8), Alessio Re 6 (2/2, 0/0), Michele Caverni 6 (3/6, 0/1), Matteo Bettiolo 0 (0/0, 0/0), Andrej Devic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 25 2 + 23 (Gianluca Giorgi 6) – Assist: 14 (Noah Giacchè, Michele Caverni 4)

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano