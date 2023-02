Serie B – Fabriano vince il big match contro Faenza

Ristopro Fabriano 86 – Blacks Faenza 76

(15-22; 41-41; 60-64)

RISTOPRO FABRIANO: Papa 7, Centanni 25, Stanic 15, Fall 6, Verri 16, Onesta ne, Petracca 9, Gianoli ne, Carsetti ne, Gulini 6, Patrizine ne, Azzano 2. All.: Aniello

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 5, Vico 11, Mazzagatti ne, Poggi ne, Voltolini 11, Petrucci 12, Morciano 10, Aromando 13, Ragazzini ne, Pastore 14, Nkot Nkot. All.: Garelli.

Arbitri: Chiarugi – Melai

Note. Tiri da 2: FAB: 15/31, FAE: 19/39; Tiri da 3: FAB: 15/35, FAE: 8/24; Tiri liberi: FAB: 11/17, FAE: 14/15; Rimbalzi totali: FAB: 37, FAE: 37.

Il cuore non basta questa volta ai Blacks. Fabriano vince con pieno merito confermando di essere un’ottima squadra e aggancia al secondo posto i Raggisolaris, ma ai faentini restano le recriminazioni per non aver giocato al completo un match così importante. Oltre al degente di lungo corso Molinaro, i Raggisolaris hanno dovuto fare a meno di Poggi per un problema fisico, hanno avuto Siberna in condizioni non ottimali dopo l’influenza che lo ha colpito negli ultimi giorni e nel finale hanno perso Morciano per infortunio. Nonostante tutto i Blacks hanno giocato un’ottima partita e questo è un grande segnale in vista delle ultime undici gare della stagione.

La difesa e la fisicità sono le armi che mettono in campo i Blacks nel primo tempo e che risultano decisive. Dopo uno 0-5 iniziale i faentini si portano sul 12-7 e allungano fino al 22-15 imbrigliando molto bene Stanic e concedendo soltanto il tiro da fuori. Garelli fa ruotare tutti i nove uomini a sua disposizione e questa strategia porta il massimo vantaggio grazie alla tripla di Vico che regala il 31-18. Fabriano prova la reazione andando sul 26-32, ma Pastore da nove metri riporta i suoi avanti 37-26, e allora ci pensa Centanni dalla lunga distanza a trovare la parità sul 37-37. Fall dalla lunetta regala il 40-30 poi però Vico con due liberi impatta all’intervallo 41-41.

Il terzo quarto è all’insegna della fisicità, dello spettacolo e dell’agonismo con i Blacks che provano un piccolo allungo fino al 64-60 grazie a quattro tiri liberi. Il match cambia con un antisportivo fiscale fischiato a Morciano e con l’infortunio occorso proprio dell’ala\pivot che cade a terra toccandosi il ginocchio dopo uno scontro fortuito di gioco (il giocatore è dovuto uscire dal campo sorretto dal preparatore fisico e dal fisioterapista). Gli arbitri non fermano l’azione e Verri sigla il sorpasso: 67-66. Fabriano si prende l’inerzia con un break di 14-0 per il 74-66, i Blacks reagiscono senza però trovare punti mentre i padroni di casa sono perfetti nel segnare quattro triple consecutive chiudendo i conti sull’86-73.

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Raggisolaris Faenza