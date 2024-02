Serie B – Faenza alza la voce e sbanca Ozzano

PALA ARTI GRAFICHE REGGIANI, OZZANO DELL’EMILIA – Non riescono a tornare alla vittoria i New Flying Balls, in difficoltà contro Blacks Faenza già dalle prime battute: il risultato finale dice 87-61 per gli ospiti.

Coach Conti opta per uno starting five composto da Bechi in tacca bassa, con Abega, Cortese, Bastone e Filippini.

Ozzano fatica nei primi istanti: Faenza, con Poletti e Begarin, chiude il canestro ai biancorossi che muovono la retina solo per 4 punti; tutt’altra storia per gli ospiti, capaci già di arrivare a quota 19 dopo 5’. È una distanza che sembra risvegliare i New Flying Balls, trascinati dall’ingresso di Piazza ma penalizzati dai pochi punti segnati nei primi giri di lancette. A 1’ dalla fine, il -15 (11-26) è indicativo dell’avaria offensiva, aggiustata dai cinque punti di Bastone che porta il difetto alla cifra tonda (16-26), prima degli ultimi due di Myers a pochissimi centesimi dalla sirena.

La sosta fa bene solo a Faenza: Terzi spegne il parziale avversario di 7-0, ma sui rimbalzi e palloni vaganti il dato è abbastanza esplicativo, visto il 4-14 alla voce “rimbalzi totali”. Come nel primo quarto, Ozzano si riprende costringendo coach Lotesoriere a un time-out sul -10 (27-37): l’11/14 da due non gioca suo favore, ma è solo questione di tempo. Nuovamente, il riposo rende più lucidi i Blacks che mandano quasi tutti i giocatori a punti, eccetto Begarin e il non ancora entrato Ballarin.

La tripla di Abega, per il 32-48, è una piccola boccata d’aria in mezzo a tanta, troppa Faenza: Poletti e Pastore trascinano i compagni sul 65-40, da parte casalinga non c’è risposta di contrasto, se non con il solito Piazza, il primo a sfondare i 10 punti.

Nell’ultimo quarto, Faenza si stende il tappeto rosso verso la vittoria finale.

Top scorer: Pastore, 16 punti

TABELLINO

Logimatic Group Ozzano vs Blacks Faenza 61-87 (18-26; 29-48; 54-75)

Logimatic Group Ozzano: Myers 5, Bechi 5, Ly-Lee, Bastone 11, Martini 6, Terzi 3, Filippini 6, Cortese 9, Piazza 11, Abega 5, Zanasi. Coach: Conti

Blacks Faenza: Galassi 9, Papa 9, Poletti 15, Siberna 9, Vico 9, Poggi 10, Ballarin n.e., Petrucci 10, Pastore 16, Begarin. Coach: Lotesoriere

Arbitri: Rinaldi e De Giorgio

Note: 1Q 18-26; 2Q 11-22; 3Q 25-27; 4Q 7-12

