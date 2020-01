Serie B – Faenza batte senza problemi una spenta Sutor

La Sutor non riesce ancora a trovare la prima gioia di questo 2020,

fin qui stregato, nemmeno sul parquet del Pala Cattani contro la Rekico Faenza. Dopo

un primo quarto di buoi pesto gli uomini di Ciarpella provano a imbastire una reazione

che però viene sempre annullata sul nascere da un’ottima prestazione dei padroni di

casa che conquistano così una meritata e larga vittoria che vale doppio considerando

l’attuale posizione in classifica delle due squadre. La Sutor ha sfidato la Raggisolaris

Rekico Faenza per cercare di conquistare anche una vittoria che manca in trasferta da

tempo e che avrebbe permesso agli uomini di coach Ciarpella di guardare la classifica

con maggiore serenità, visto il gruppone dei playout che li segue. All'andata fu successo

dei gialloblù, che valse tra l’altro i primi due punti stagionali, con una tripla sulla sirena di

Villa. I neroverdi di coach Friso si sono rivelati molto cresciuti da quella partita di inizio

ottobre e ce l’hanno messa tutta per bissare la maiuscola prestazione dell’ultimo turno

giocato a Porto Sant'Elpidio che ha poi coinciso con i loro primi due punti del girone di

ritorno.

Lo starting five di coach Ciarpella era composto dal solito Caverni ad occupare il ruolo

di play con ai lati i veregrensi Lupetti e Ciarpella, mentre ad agire nel pitturato sono stati

Panzieri e Polonara. Si è accomodato all’inizio in panchina il nuovo arrivato in casa Sutor

Andrea Rovatti che insieme alla squadra aveva solo sostenuto la seduta di rifinitura ma

è stato subito arruolato per la spedizione di Faenza. L’inizio del primo quarto è da

incubo per la Premiata con i ragazzi di coach Friso che piazzano subito un break di 6-0

dopo poco più di un minuto costringendo al primo time out coach Ciarpella. Al rientro

non cambia di molto la situazione perché i gialloblù continuano a sbagliare tanto e le

palle perse aumentano con i primi punti che arrivano dopo 3 minuti di gioco grazie a

due tiri liberi di Lupetti. Trova i suoi primi minuti in maglia gialloblù l’ultimo arrivato

Andrea Rovatti ma non riesce a dare la scossa necessaria anche perchè la Rekico

sfrutta tutti gli errori dei giocatori sutorini. Tiberti è implacabile così come Oboe e

Anumba che riescono ad offrire un grande apporto sia in termine di qualità che

quantità e così i primi dieci minuti si chiudono sul 20-6 con Caverni che fa due su due

dalla lunetta e Polonara che tenta di sganciare la tripla della riscossa che però finisce

sul ferro. Il copione non cambia per nulla nel secondo quarto con la Sutor che evidenzia

i soliti problemi in fase offensiva e Faenza che inizia ad accumulare un vantaggio che

prima della metà del periodo tocca il + 20. A 4’36’’ Francesco Ciarpella tenta una

reazione di rabbia e orgoglio andando a realizzare un canestro e conquistare fallo ma

serve a poco perché i padroni di casa riescono a mantenere il pieno controllo del

match. Sul finale di quarto Villa prova a dare una scossa andando prima timbrare il

canestro e poi a ruggire su Anumba portandogli via la palla andando a realizzare 4

punti in poco meno di 30’’ ma è veramente poco perché la bomba allo scadere di

capitan Bruni porta le squadre all’intervallo lungo sul 37-19. La seconda parte di gara si

apre con la Premiata che sembra trovare maggiore confidenza con il canestro,

inizialmente è Faenza a partire forte con Tiberti che realizza 2 punti più il canestro

aggiuntivo conquistato ma poi Caverni e l’asse Villa Ciarpella iniziano a carburare

portando pian piano i gialloblù sul -12. Purtroppo per la Sutor però è solo un fuoco di

paglia perché sale in cattedra per la Rekico Anumba che con la sua fisicità riesce a

ricacciare indietro il tentativo di rialzare la testa dei veregrensi e a metà quarto i

padroni di casa riconquistano ancora il vantaggio di + 20. Questa volta i gialloblù non

riescono più a rialzare la testa e la forbice dello svantaggio, grazie anche agli show

sotto canestro di Anumba e Tiberti, tocca anche il -24 e per gli uomini di coach

Ciarpella c’è solo da tentare di limitare i danni di un terzo quarto che si chiude il 54-33.

Gli ultimi dieci minuti hanno poco da raccontare la Reciko fa accademia per la Sutor

continua a sbagliare senza mai riuscire, solo in qualche rara occasione, ad abbozzare

una reazione e così il match si chiude con la tripla di Oboe che mette la pietra tombale

alla gara he termina con il risultato di 64-45 a favore della Rekico Faenza.

Poco da dire sulla prestazione degli uomini di coach Ciarpella che escono con le ossa

rotte dal Pala Cattani e che ora dovranno tornare subito a lavoro per concentrarsi al

massimo sul prossimo match che li attende tra 7 giorni alla Bombonera contro il

Giulianova Basket 85.

RAGGISOLARIS REKICO FAENZA – SUTOR PREMIATA MONTEGRANARO 69 -45

Raggisolaris Rekico Faenza: Anumba 12, Rubbini 2, Oboe 8, Zampa 3, Calabrese, Tiberti 15,

Bruni 8, Klyuchnyk 5, Sgobba 1, Petrucci 15, Mazzotti n.e. , Marabini n.e.

coach: Massimo Friso

Sutor Premiata Montegranaro: Lupetti 6, Ragusa 3, Villa 16, Di Angilla, Jovovic, Ciarpella F.

6, Caverni 13, Panzieri , Polonara 1, Palmieri n.e. ,Rovatti

coach: Marco Ciarpella

1°Arbitro: Mirko Moreno Di Franco di Bergamo

2°Arbitro: Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI)