SERIE B FEMMINILE UFFICIALE – Mestre rinnova Aromando

Dopo la conferma dello staff tecnico che sará ancora guidato da Cesare Ciocca e dal suo assistente Giacomo Statua, corrisponde alla figura di Simone Aromando il primo tassello della Gemini 24/25. Ala pivot di grande atletismo, Aromando é arrivato a Mestre lo scorso gennaio dimostrandosi subito un giocatore di grande impatto capace di finire la stagione con una media di 17.96 punti e 7.80 rimbalzi a partita, contributo offerto anche nelle 3 gare playoff dove é stato sicuramente l’osservato speciale di Montecatini. Un giocatore dal grande potenziale tecnico che pero’ in casa Gemini si é convinti di poter migliorare ancora tanto da spingere la societá a volerne il rinnovo.

Queste le parole del DG Samuele Marton: “Aromando e’ un primo segnale di quanto di buono abbiamo seminato. E’ un giocatore desiderato da ogni club e tanti sostenevano fosse impossibile arrivasse e soprattutto rimanesse, in realtà il suo approdo lo scorso campionato e la sua volontà di sceglierci ancora hanno delle ragioni semplicissime : la solidità del Club dettata dal Consorzio e in primis dal nostro insueperabile main sponsor Gemini, dal fatto che qui c’è un coach, Cesare Ciocca, che è assolutamente cercato dai giocatori, dalla serietà e dal percorso degli ultimi anni del nostro Club facente capo al Presidente Feliziani. Giocatori come Aromando e altri che speriamo arrivino sono la diretta conseguenza di questi aspetti.

Credo che tutta Mestre sia orgogliosa di tutto ciò. Faccio questa considerazione ora ma vale e varrà per ogni giocatore che è stato qui e sarà con noi il prossimo anno…Il BasketMestre c’è”

La volontá di crescere con la squadra é un concetto condiviso dallo stesso Aromando: “Sono molto contento di continuare il mio percorso qua a Mestre. In questi mesi ho capito la serietà della Società e di ogni membro che la compone , voglio ringraziare il Presidente, il consorzio e il main sponsor Gemini per la fiducia che mi è stata data.

Penso che il percorso che è stato fatto nel girone di ritorno non sia da sottovalutare , abbiamo centrato i playoff e abbiamo messo in difficoltà forse la squadra più attrezzata per il salto di categoria ; continuare su quest’onda deve essere il mantra per la prossima stagione. Personalmente da Gennaio a oggi mi sento molto migliorato su alcuni aspetti del mio gioco e devo ringraziare coach Ciocca per questo ; un altro anno insieme penso mi possa far crescere ancora di più sia come giocatore che come persona . Per ultimo ma non per importanza un ringraziamento ai tifosi che ci sono sempre stati , una curva che ci ha seguito ovunque , il mio desiderio è vederla crescere di partita in partita l’anno prossimo e cercare di riempire il Taliercio. Per questo darò tutto me stesso e sono sicuro che qualsiasi altro giocatore farà parte di questa squadra farà lo stesso . È da anni che ormai gioco in serie B e il mio sogno è sempre stato quello di vincerla e ora voglio farlo qua insieme a voi , con questo gruppo e questa società . Tutti insieme uniti possiamo farcela.

Vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Lotta dura senza paura”

Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre