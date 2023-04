Serie B – Filippini beffa Rieti, vince Jesi

La RSR cade con Jesi per 77-79. Rieti spreca un vantaggio di +13 nel quarto periodo e dopo averla riportata in pareggio con i tre liberi di Tomasini spreca sull’ultimo possesso lasciando solo Filippini. Terza sconfitta in campionato per la RSR che tornerà a giocare mercoledì alle ore 20:30 contro Faenza.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Filippini e Piccin, comincia così RSR vs Jesi, 2-2. Marulli penetra e segna, risponde ancora Piccin, 4-4. Pagani firma il primo vantaggio reatino, rimpolpato dall’inchiodata di Chinellato, 8-4. Filippini colpisce da tre, ma Pagani ribatte segnando da sotto, 10-7. Ancora Filippini a segnare, sta volta da sotto, 10-9. Ancora preciso Piccin dai 5.8, +3 Real. Ferraro e Marulli per il sorpasso jesino, 12-13. Paesano va ad inchiodare dopo l’imbeccata di Contento, 14-13. Ferraro da fuori ma altra schiacciata di Paesano, 16 pari. Chinellato ruba palla e va a segnare in contropiede, 18-16. Thor poco dopo spara da tre, 21-16. Cicconi con l’1/2 ai liberi, Contento in penetrazione, 23-17. Bomba infuocata sulla sirena quella di Contento, sul 26-17 si chiude il primo quarto.

Due punti per Paesano e due per Varaschin, 28-19. Calabrese e Varaschin con il mezzo-gancio a riavvicinare Jesi, 28-23. Altri due punti di Paesano dalla media, 30-23. Bushati inventa per Pagani che deve solo appoggiare, 32-23. Contento penetra e segna, Ferraro risponde con la tripla, 34-26. Marulli fa 1/2, Varaschin segna ancora da sotto, 34-29. Chinellato e Pagani segnano due punti a testa, Marulli spara due volte dall’arco, 38-35. Il barba Tomasini segna i primi due punti della sue gara in palleggio, arresto e tiro, 40-35. Marulli ne segna altri tre e avvicina ulteriormente i suoi, 40-38. Bushati non sbaglia dalla lunetta, 42-38. Marulli segna due liberi ma è ancora Contento a chiudere questo quarto, questa volta in penetrazione, 44-40.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo comincia con la tripla di Tomasini, 47-40. Ricomincia forte Rieti, due punti per Chinellato, 49-40. Lollo Piccin non sbaglia dall’angolo, parziale di 8-0 aperto, 52-40. Lo chiude Calabrese con due punti, 52-42. Two & one di Tomasini, 55-42. Contento segue il barba e Rieti va a +16. Varaschin scuote i suoi con due punti, 58-44. Due punti anche per Marulli, 58-46. Varaschin freddo dalla linea della carità, 58-48. Chinellato in arretramento, solo retina, 60-48. 1/2 di Merletto ai liberi, 60-49. Un altro libero segnato da Jesi, Pagani invece lotta sotto canestro e ne segna altri due, 62-50. Filippi da tre, 62-53. Gran penetrazione di Piccin 64-53. Si va all’ultimo riposo sul +11 amarantoceleste.

Pagani apre il quarto periodo con altri due punti, 66-53. Cicconi non sbaglia in appoggio, Ferraro spara da tre, 66-58. Catch & shot di Chinellato, sono 15 per lui fin qui, 68-58. 1/2 di Chinellato ai liberi, 69-58. Paesano ne segna due, Merletto colpisce dall’arco, 71-61. Calabrese non sbaglia ai liberi e Jesi è a -8. Filippini ne segna due e avvicina a due possessi i suoi, 71-65. Merletto da tre, 71-68. Merletto penetra e ne segna due, Jesi a -1. Paesano lotta sotto e segna, 73-70. Filippini non sbaglia dai 5.8, 73-72. Marulli firma il sorpasso, 73-74. Merletto da tre, Jesi va a +4 con 10 secondi da giocare. Piccin segna un libero, Tomasini fa 3/3 e pareggia la gara allo scadere, 77-77. Filippini segna sulla sirena, 77-79.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs JESI BASKET ACADEMY 77-79 (parziali: 26-17; 18-23; 20-13; 13-26).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo, Tomasini 11, Paesano 12, Contento 12, Piccin 12, Valente, Chinellato 16, Mazzotti, Ceparano, Pagani 12, Frattoni, Bushati 2.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

JESI BASKET ACADEMY: Varaschin 10, Ferraro 11, Giulietti, Filippini 17, Merletto 12, Cicconi 3, Calabrese 6, Vita, Valentini, Marulli 20.Coach: Marcello Ghizzinardi

ARBITRI: De Rico di Venezia (VE) e Moratti di Quattro Castella (RE)

Area Comunicazione RSR