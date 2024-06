Serie B – Finale G1 – Ultimo quarto micidiale: rimonta di Roseto, Libertas ko

Play-off, finale: Gara 1| LIOFILCHEM ROSETO – AKERNS LIBERTAS LIVORNO 72-66 (16-19; 14-18; 17-20; 25-9)

ROSETO: Durante 5, Fabris n.e, Maiga 5, Dervishi n.e, Donadoni 10, Guaiana 6, Tamani, Mantzaris 19, Klyuchnyk 16, Santiangeli 6, Thioune 5. Coach Franco Gramenzi

LIBERTAS LIVORNO: Buca 1, Bargnesi 7, Fratto 2, Williams 11, Fantoni 9, Tozzi 9, Ricci 15, Madeo n.e, Saccaggi 7, Allinei 5, Lucarelli. Coach Marco Andreazza

Tiri da due Roseto 19/33, Livorno 18/38. Tiri da tre 7/18, 7/25. Tiri liberi 13/19, 9/14. Rimbalzi 32 (28+4), 37 (25+12)

Con una rimonta messa in atto nella frazione decisiva, la Liofilchem Roseto ribalta la Libertas Livorno, trionfando 72-66 in un PalaMaggetti gremito come forse non si vedeva da un paio di decenni e vincendo Gara 1 della finale play-off valevole per un posto in A2. Rammarico per gli ospiti, quasi costantemente avanti nei primi tre quarti delle ostilità.

Come prevedibile, tensione palpabile da ambo le parti.

Gli ospiti centrano subito il bersaglio grosso con Williams, ma Roseto ribatte con Klyuchnyk e Maiga, mettendo per la prima volta la testa avanti. La Libertas però subito dopo trova il primo deciso allungo, un parziale di nove punti consecutivi che costringe Gramenzi a chiamare time-out. Roseto prova a sciogliersi con Guaiana che porta il risultato al 5’ sul 6-12, riuscendo anche contenere meglio gli attacchi degli ospiti; così Donadoni in penetrazione sigla in penetrazione il -3. La Libertas spara a salve da tre punti, fallendo sette conclusioni consecutive dalla lunga distanza; problemi anche dalla lunetta, con un momentaneo 1/5. Ci pensa Fratto però a realizzare da sotto e regalare dopo tre minuti e mezzo un canestro dal campo ai ragazzi di Andreazza, che poi vanno a segno anche da tre con Saccaggi, per il +9. Mantzaris però non ci sta e ribatte con due triple consecutive. Non si segna nell’ultimo minuto della frazione, che termina sul 16-19.

Il punteggio rimane inchiodato per altri due minuti, quando Santiangeli fa esplodere il PalaMaggetti colpendo da tre punti e guadagnandosi anche il libero aggiuntivo che regala il sorpasso ai biancazzurri. Il 10-0 di parziale rosetano viene interrotto in penetrazione da Williams. Le difese continuano ad avere il sopravvento ed il risultato cambia assai di rado. 15’ oltrepassato sul 22-24 dopo il 2+1 di Fantoni. Un minuto più tardi l’Akerns trova la stessa giocata con Tozzi, riportando a cinque le lunghezze di vantaggio. Il numero 11 timbra ancora da distanza ravvicinata: time-out Liofilchem a 3’27” dall’intervallo lungo sul 22-29. All’uscita dalla pausa, la tripla di Ricci, uno dei due ex biancazzurri (l’altro è Lucarelli), porta il vantaggio ospite a toccare la doppia cifra. Roseto reagisce con Thioune ed un altro siluro di Mantzaris ma Bargnesi attenua gli entusiasmi locali in un paio di occasioni, soprattutto quando colpisce da tre poco prima del rientro negli spogliatoi, che avviene sul 30-37. Mantzaris unico in doppia cifra a quota 11. Balza all’occhio la disparità nella voce “rimbalzi offensivi”: 1-10.

Livorno riparte con due punti di Williams ma Mantzaris risponde con la quarta tripla della sua performance. La Libertas torna sul +10 al 23’ ma Roseto riprende prontamente a respirare con Klyuchnyk, Guaiana e ancora con l’ucraino: 41-45 al 25’. Lo stesso Klyuchnyk poco dopo fa ½ dalla lunetta, mentre gli ospiti seppur a fatica riprendono il proprio cammino con Tozzi. La Liofilchem non riesce a ridurre il gap al di sotto del -3 e così l’Akerns dopo una fase di appannamento offensiva torna a muovere il punteggio con regolarità ed al 28’ tocca il nuovo massimo vantaggio sul +12, ridotto da di quattro lunghezze dai padroni di casa prima che Bargnesi allo scadere del terzo quarto firmi il 47-57.

Il solito Mantzaris suona la carica per Roseto, questa volta da sotto canestro. Lo stesso fuoriclasse greco si inventa l’assist che consente a Klyuchnyk di schiacciare per il 51-57: time-out Andreazza a 8’48” dalla fine. La rimonta biancazzurra prosegue con Durante che recupera palla e va a depositare il -4. Una grande giocata di Williams regala i primi punti del periodo alla Libertas ma a parti inverse Guaiana rimette a posto le cose, prima che Mantzaris colpisca ancora da tre. Pandemonio al PalaMaggetti che prosegue quando Klyuchnyk trovi il 60-59 che vale il sorpasso locale. La Liofilchem allunga con i primi tre punti di Maiga: nuovo time-out a 5’34” dal termine sul 63-59. Ricci accorcia sul 63-61 al 35’.

A 3’ dalla fine il vantaggio dei padroni di casa è di sei lunghezze. Ricci segna ancora da tre ma Donadoni danza nel pitturato per il nuovo +5 biancazzurro. Da applausi anche la penetrazione dello scatenato Ricci, che da qualche minuto predica quasi nel deserto fra le fila toscane; anche poco dopo è lui a fare e disfare, nel riuscendo a produrre nulla di buono in questo caso: 69-66 a 1’20” dalla fine e palla in mano per Roseto che fa ancora +5. Mantzaris da tre potrebbe mettere i titoli di coda a 38” dal termine ma sbaglia. Arriva però anche l’errore in penetrazione di Bargnesi, che costringe Williams all’immediato fallo su Klyuchnyk che dalla lunetta fa ½. Livorno però perde ancora palla, è fatta per la Liofilchem che vince 72-66. Gara 2 martedì alle 20:45 sempre al PalaMaggetti.