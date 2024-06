Serie B Finale G2 – Sfuma la rimonta per Roseto, colpo esterno Libertas in gara 2

Play-off, finale: Gara 2| LIOFILCHEM ROSETO – AKERNS LIBERTAS LIVORNO 54-64 (16-12; 15-25; 13-10; 10-17)

ROSETO: Durante 12, Fabris n.e, Maiga 2, Dervishi n.e, Donadoni 2, Guaiana 4, Tamani 4, Mantzaris 4, Klyuchnyk 9, Santiangeli 15, Thioune 2. Coach Franco Gramenzi

LIBERTAS LIVORNO: Buca 3, Bargnesi 8, Fratto 7, Williams 6, Fantoni 6, Tozzi 2, Ricci 11, Madeo n.e, Saccaggi 14, Allinei 7, Lucarelli. Coach Marco Andreazza

Tiri da due Roseto 12/31, Livorno 9/24. Tiri da tre 4/22, 10/28. Tiri liberi 18/28, 16/23. Rimbalzi 35 (29+6), 42 (36+6)

A 5’ dalla fine sembra di assistere ad un epilogo simile a quello di 48 ore prima, ma non sarà così: questa volta la Liofilchem Roseto cade al PalaMaggetti con l’Akerns Libertas Livorno, che trionfa 54-64 in Gara 2 e conquista il fattore campo, guadagnandosi l’opportunità di conquistare la promozione in A2 nel caso di doppio successo casalingo venerdì e domenica. La difesa dei ragazzi di Andreazza ha avuto la meglio al termine di un match equilibrato per tre quarti di gara, con prima un allungo ospite, poi sette liberi consecutivi che hanno riportato il quintetto locale sul -2 a 5’ dalla fine prima che Bargnesi e Saccaggi spegnessero irreversibilmente le velleità di rimonta rosetane.

La gara si apre con due tiri dalla lunga distanza falliti da Roseto ed una palla gettata alle ortiche dagli ospiti. Il risultato viene sbloccato da Klyuchnyk dalla lunetta. La Libertas però ribatte con una tripla di Ricci, passando in vantaggio. Le difese arcigne da ambo le parti hanno come logica conseguenza un punteggio che varia assai di rado. Dopo una pregevole serpentina vincente di Williams, la Liofilchem ritrova la via del canestro con Maiga e Durante, rimettendo la testa avanti. 6-5 al 5’.

Il primo mini scossone arriva con una tripla di Santiangeli ed uno schiaccione di Thioune che portano la Liofilchem sul 13-9 ed inducono Andreazza a chiamare time-out all’8’. I padroni di casa però allungano ancora con Guaiana e mantengono quattro lunghezze di vantaggio al 10’ sul 16-12.

Le conclusioni dalla lunga distanza di Allinei e Saccaggi regalano agli ospiti il nuovo sorpasso al 12’: time-out Gramenzi. Roseto impiega un altro minuto per tornare a colpire con Durante da tre, subito però emulato da Saccaggi. Dopo il pari siglato da Klyuchnyk arriva però la terza tripla dello scatenato Saccaggi, che precede un colpo simile di Bargnesi: 21-27 ed altro time-out richiesto dal coach locale a 5’45” dall’intervallo. 23-27 il parziale al 15’. A 2’ dall’intervallo la Libertas continua a comandare le ostilità ma una tripla di Santiangeli assottiglia il divario ad appena due lunghezze ed Andreazza decide di interrompere il gioco. Pur fallendo tre tiri liberi nel minuto finale, la Libertas Livorno rientra negli spogliatoi avanti 31-37. Saccaggi top scorer con 11 punti.

Donadoni trova i primi punti della sua gara alla ripresa del gioco. Dopo una serie di errori da ambo le parti, si sblocca anche Mantzaris (fin lì un solo punto, con un inusuale ¼ dalla lunetta) con il siluro del -1 biancazzurro. La Libertas invece è ancora secco dopo 4’30” del terzo quarto, ma per fortuna di Fantoni e compagni anche Roseto fatica a trovare la via del canestro. Gli ospiti si schiodano da quota 37 con due liberi di Williams. Durante accorcia ancora al 25’ sul 38-39. Roseto caccia la freccia 40” più tardi con Santiangeli. L’Akerns persiste nel non segnare dal campo ma viene sorretta dai tiri liberi ed al 27’ mantiene il pari. La posta in gioco così elevata porta entrambi i quintetti a sbagliare più del solito dalla lunetta. Ricci da tre al 28’ sigla il 42-45 che è anche il primo canestro dal campo per gli ospiti del terzo periodo. 44-47 il risultato al 30’.

Il primo minuto senza che cambi il punteggio. 45-49 al 32’ con Fantoni a segno da tre metri. Immediatamente dopo arriva il semigancio vincente di Fratto: +6 Libertas e time-out Gramenzi a 7’57” dalla fine. Divario invariato un minuto più tardi. Ricci da posizione centrale piazza la tripla del 47-56: è il primo vero allungo dall’inizio del match, altro time-out a 6’46” dal termine. Klychnyuk e Santiangeli dalla lunetta riducono il gap al 35’ sul 51-56. Il quinto fallo di Fratto regala altri tre tiri liberi a Santiangeli che finiscono a bersaglio: la Liofilchem torna a -2 a 4’53” dalla fine. Bargnesi prima in penetrazione e poi dalla lunga distanza regala ossigeno alla Libertas: 54-61 al 37’. Arriva anche la tripla di Saccaggi che vale il +10 ed una mezza ipoteca a 2’28” dal suono dell’ultima sirena. Roseto perde ancora palla dopo il time-out e gli ospiti opportunamente giocano col cronometro. Il punteggio non cambia più e la Libertas Livorno espugna Roseto col punteggio di 54-64, conquistando il fattore campo. Terzo atto venerdì sera al PalaMacchia di Livorno.