Serie B – Fiorenzuola offre una prestazione opaca e rimedia una sconfitta a Piadena

Corona Platina Piadena vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 85-68



(25-15; 42-35; 64-47)

Corona Piadena: Strautmanis 4; Ferrazzi; Arienti 5; Malaggi; Malagoli 16; Tinsley 19; Trevisi; Giovara 6; Motta 8; De Bettin 16; Cavagnini; Chinellato 11. All. Perucchetti

Fiorenzuola Bees: Galli 11; Timperi 13; Bracci 6; Rigoni ne; Livelli 10; Allodi 5; Zucchi ne; Fowler 3; Fellegara ne; Bussolo ne; Ricci 7; Maggiotto 13. All. Galetti

Arbitri: Nonna da Casamassima (BA) e Acella da Corato (BA)

Dopo la sbornia post vittoria contro Vigevano della scorsa settimana, i Bees di coach Gianluigi Galetti sono ospiti di Corona Platina Piadena in una sfida chiave per la corsa salvezza di Serie B Old Wild West Girone B/2.

La sfida inizia subito a marce alte per entrambe le formazioni, che provano ad imporre il proprio ritmo; Malagoli per Piadena con due bombe consecutive dice 13-8 al 4’, provando il primo miniallungo per la squadra del neo-head coach Perucchelli. Maggiotto e Livelli impattano a quota 15-15 al 6’, ma Fiorenzuola si carica di falli. Con il 2/2 al 9’, De Bettin riporta a +7 Piadena. Il primo quarto finisce 25-15 in favore di Piadena.

E’ Ricci che con 5 punti consecutivi prova a scuotere Fiorenzuola ad inizio secondo parziale; Timperi difende forte al suo debutto, e in contropiede realizza il 30-25 che obbliga Piadena al timeout al 13’. Timperi e’ il migliore del quarto in casa Bees, ma De Bettin continua la sua partita positiva e al 18’ mantiene Piadena in vantaggio di 6 lunghezze. 41-35.

Le mani si raffreddano per entrambe le formazioni, che vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 42-35.

Il rientro in campo dagli spogliatoi viene scosso dalla schiacciata a due mani di Chinellato in contropiede; De Bettin e’ indiavolato, e porta sul +12 la squadra di casa dopo 1 minuto. 47-35.

Fiorenzuola rimane piantata sui pedali subendo un parziale da 16-4 in 7 minuti, con Piadena che sembra avere inerzia e maggiore energia. 58-39. Tinsley fa scavallare oltre il +20 Piadena, mettendo al tappeto i Bees. Il terzo quarto finisce 64-47.

Con un moto di orgoglio improvviso Fiorenzuola inizia con un minibreak da 0-4 firmato Galli e Timperi; Tinsley per Piadena si accende ancora una volta dall’arco, e tiene buone percentuali per i padroni di casa. Fiorenzuola torna fino al -12 con un altro moto d’orgoglio, ma Giovara scava nelle pieghe della difesa gialloblu e vanifica il tentativo. 73-57 al 35’.

Nel garbage time finale, i Bees non staccano la testa ma il gap e’ ormai troppo ampio in una sfida decisamente negativa per i colori gialloblu. Finisce 85-68