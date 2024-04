Serie B – Fiorenzuola ritrova la vittoria, brutto stop per Piombino

Per la squadra del promontorio parte male la volata playoff, ancora una volta questa squadra paga una discontinuità di rendimento oramai cronica. Passa da una prestazione bella e vincente contro Cassino a una decisamente brutta, come questa con Fiorenzuola. Non basta l’alibi di capitan Venucci in campo con la febbre, perché nelle fila dei locali erano fermi ai box, Preti, Seck e Voltolini. Ma proprio l’uscita di Venucci, dopo 6’, con Piombino che era partita bene, con i canestri di Turel e Berra, per il 10 11, segna indelebilmente la gara. Un parziale di 13 a 3, manda i gialloblu al riposo sotto di 9, 23 a 14. Passano altri 4’di blackout totale, in cui le facce e gli atteggiamenti corporei, sembrano quasi un segnale di rassegnazione e Fiorenzuola vola sul più 22. Il rientro di Mattia porta qualche beneficio, quanto meno a livello offensivo, ma contro una Fiorenzuola che è entrata in fiducia e che tira da tre con percentuali notevoli, una ritrovata voglia di lottare non porta oltre il meno 13, nel finale di quarto. Parziale che si conclude sul 53 a 37. Nella seconda metà gara, il Golfo gioca con buon impegno, ma penalizzato da basse percentuali da tre, si affida al solo Berra e non riesce mai a riportare l’inerzia dalla propria parte. Comunque nel finale di gara, riesce a tornare a meno 13, quando mancano ancora più di 5’ alla fine, grazie anche ai canestri di Cappelletti, ma non sfrutta un passaggio a vuoto dei padroni di casa, che non concretizzano per cinque azioni consecutive. Se ne va così un ultima occasione di ribaltare il match. Ma forse è giusto così, Fiorenzuola ha meritato di vincere e Piombino di perdere. Ora rimangono due partite da giocare, due gare senza appello, dove solo vincendole entrambe il Golfo potrebbe sperare andare ai playoff, con una sola vittoria le possibilità sarebbero davvero ridotte al minimo.

Fiorenzuola Bees – Solbat Piombino 89-72 (23-14, 30-23, 21-18, 15-17)

Fiorenzuola Bees: Niccolò Venturoli 18 (4/7, 3/9), Federico Ricci 13 (6/6, 0/1), Emir Sabic 13 (1/2, 3/6), Noah Giacchè 12 (0/1, 4/5), Alessio Re 11 (3/5, 1/1), Riccardo Bottioni 9 (3/6, 0/1), Angelo Guaccio 6 (0/1, 2/2), Ilija Biorac 5 (2/3, 0/0), Mourtada Gaye serigne 2 (1/5, 0/1), Jacopo Preti 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 32 4 + 28 ( Ilija Biorac 9) – Assist: 27 ( Riccardo Bottioni 8)

Solbat Piombino: Lautaro Berra 24 (11/17, 0/0), Alessandro Azzaro 11 (3/5, 1/5), Mattia Venucci 8 (1/2, 1/4), Mirco Turel 8 (1/4, 2/8), Stefano Longo 7 (2/3, 1/3), Carlo Cappelletti 5 (1/1, 1/2), Lorenzo De zardo 5 (1/1, 1/2), Fabrizio Piccone 2 (1/4, 0/3), Gian paolo Almansi 2 (1/1, 0/3), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/1), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 36 9 + 27 ( Lautaro Berra 10) – Assist: 17 ( Mattia Venucci , Fabrizio Piccone 4)

UFF.STAMPA SOLBAT PIOMBINO